Tennisclub Eibiswald weiht neues Clubhaus ein

08.05.2017, 15:52 Uhr

Die Eibiswalder Tennisspieler eröffneten letzte Woche ihr neues Clubhaus. Nun blickt man bei den Senioren in Richtung Bundesliga.

Mehr als 90.000 Euro hat der Tennisclub Eibiswald in ein neues, modernes Clubhaus investiert, 1.400 Arbeitsstunden wurden von den Mitgliedern freiwillig beigesteuert und das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die gesamte Anlage präsentiert sich in einem modernen, einladenden Outfit. Stolz auf die geleistete Arbeit ist Obmann Gerhard Moser, der auch die Hilfe der Gemeinde nicht vergisst: „Wir sind vielen Menschen zu Dank verpflichtet, die Marktgemeinde hat uns unterstützt, aber auch einheimische Firmen, ohne die das Projekt nicht umsetzbar gewesen wäre, gebührt unser ehrlicher Respekt und unsere Dankbarkeit.“

Nummer Eins der Welt

Bundesligaaufstieg als nächstes Ziel

Die Eibiswalder Tennisspieler bieten nicht nur Kindertennis sowie eine Frauen- und Herrenmannschaft, die regelmäßig Meisterschaft spielt. Vor allem die Senioren zählen zur österreichischen Spitze, einer davon ist sogar Weltklasse: Helmut Flagl war im Doppel die Nummer Eins der Welt, im Single die Nummer Drei der Senioren 65+. Der ehemalige Berufsschullehrer spielt noch immer leidenschaftlich Tennis, hat aber auch die Fotografie zum Hobby, die Produkte sind da wie dort sehr professionell. „Ich spiele Tennis, nicht weil ich anderen imponieren möchte, sondern weil es mir einfach enorm viel Spass macht“, erklärt der Vorzeigesportler.Zur Eröffnung des Clubhauses segnete Eibiswalds Pfarrer Mieczyslav Dziatko die Anlage, hielt vor der Segnung eine launige Laudatio zum Thema Sport, die die anwesenden 120 Gäste in heitere Stimmung versetzte. Die stellvertretende Obfrau des steirischen Tennisverbandes Petra Schachner eröffnete zusammen mit Obmann Moser und Vizebürgermeister Erich Heusserer die Anlage. Der Non-Playing Coach der Senioren, Heimo Strasser, will mit seinem Team heuer unbedingt den Bundesligaaufstieg schaffen. In der Klasse 45+ hat er mit dem Slowaken Ivan Herz, Karl Pansy (Nummer Eins der Weltrangliste 55+) und dem Spielberger Erich Modritsch ein Team, an dem seiner Meinung nach „kein Weg vorbeiführt“. Die Meisterschaft beginnt in wenigen Wochen und der gesamte Verein steht hinter den Ambitionen eines Bundesligaaufstiegs. „Für Eibiswald wäre das ein sportliches Highlight, das wir unserem Markt unbedingt schenken wollen“, ist Strasser optimistisch.