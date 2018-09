Torfestival ebnet ersten Heimsieg der Saison für den HV TDP Stainz!

09.09.2018, 13:28 Uhr

Nach dem schlechten Saisonstart mit zwei Niederlagen war deram vergangenen Samstag gewillt, mit allen Mitteln erstmals anzuschreiben. Ein Kader von 16 Leuten komplettierte einen tollen Mannschaftszusammenhalt.Das Spiel begann im Gegensatz zu den anderen beiden davor perfekt für die Stainzer. Keine 2 Minuten gespielt, herrliche Kombination über links, Wolf zieht am Flügel am Gegner vorbei, spielt ideal auf, der mit links zum 1:0 abschließt. Wieder nur 3 Minuten später sorgtemit einem Doppelpack für das 2:0 und einen beruhigenden Zwischenstand. Mit dem Vorsprung im Rücken gab das Heimteam weiter nur eine Richtung vor. Das 3:0 wurde dieses mal über rechts herausgespielt, nachdem Fabian den Ball ideal auf Puchleitner durchsteckt, der rechte Flügelspieler zieht Richtung Tor, spielt auf den allein stehenden, der den Ball nur mehr über die Linie drücken muss. Weiter ging das fröhliche Zielschießen in Halbzeit eins.mit einem Schuss aus 30m genau ins kurze zum 4:0 und abermals Fabian mit einem Heber aus 25m besorgte das 5:0 nach Halbzeit eins.Eine Gelb-Rote Karte für das Auswärtsteam erleichterte dem HV TDP das Spiel in Halbzeit zwei. Die zweite Halbzeit verflachte von Minute zu Minute. Die vielen Wechsel der Stainzer merkte man und somit kam es nur mehr zu wenigen konstruktiven Torchancen. Den einzigen Treffer in Halbzeit zwei erzielte, der einen Elfmeter nach Foulspiel an Nöstel souverän traf. Am Ende gab es an diesem Sieg überhaupt keine Diskussion und der HV TDP Stainz schaffte somit endlich den ersten Erfolg in der neuen Liga. Jetzt heißt es nach vorne schauen und das gute Gefühl für die kommenden Partien mitnehmen.

Nachtrag 2. Runde:

Vorschau 5. Runde:

HV TDP Stainz gegen FC Stainztal