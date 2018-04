Torspektakel mit dem besseren Ende für die Stainzer!

23.04.2018, 18:36 Uhr

30 Grad Ende April – Nicht nur die Temperaturen sorgten am Sonntagnachmittag für ein heißes und attraktives Spiel. Die Heimstarken Stainztaler versuchten nach dem Erfolg gegen den Tabellenführer aus Graz auch gegen die Stainzer anzuschreiben.

Von Anfang an entwickelte sich ein Spiel, bei dem die Stainzer zwar mehr Ballbesitz hatten und rund um die Verteidigungeinen ruhigen Spielaufbau aufzogen, die Heimmannschaft mit einer disziplinierten Verteidigung durch Kontern trotzdem immer wieder gefährlich wurden.So dauerte es bis Minute 25 bis das erste Tor des Spiels gelang. Weiter Ball von Fabian auf, der den Ball im Sprint noch erläuft und mit links ins lange Eck trifft. Der umjubelte Treffer für die Gäste öffnete das Spiel und so entstand ein Schlagabtausch, der den Fans ein interessantes und torreiches Spiel bot. Nach einem Fehlpass im Aufbau konnte der Stainztaler Stürmer nur mehr mit einem Foul von Torhüter Schnitter gestoppt werden und so gab es Elfmeter für das Heimteam, denerfolgreich zum Ausgleich verwandelte. Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt für das Heimteam dann die Führung der Stainzer: Eckball Nöstel, „Tohuwabohu“ im 5er unddrückt den Ball im dritten Anlauf zur 1:2 Halbzeitführung über die Linie.Halbzeit zwei begann mit dem erneuten Ausgleich. Die Stainztaler über rechts und die flache Flanke verwertetzum 2:2 Ausgleich. Die Stainzer hatten die perfekte Antwort undtrifft nach Querpass von Jaindl mit dem Außenrist vom 16er zur 2:3 Führung für den HV TDP. Den Doppelschlag perfekt machte, der mit rechts im eins gegen eins mit dem Torhüter einkalt bleibt und zur 2:4 Führung traf. Nun war das Heimteam gebrochen und der zweite Treffer vonzum 2:5 sorgte für die endgültige Entscheidung. Nach einem erneuten Elfmeter für die Stainztaler, denzum 3:5 erfolgreich verwertet, sorgtefür den Schlusspunkt, nachdem er einen Konter souverän zum 3:6 abschließt.Alles in Allem eine wirklich tolle gemeinschaftliche Leistung, die den HV TDP Stainz damit an die Tabellenspitze des Süd-Weststeirercups bringt.