Um zehn Minuten an der Weltmeisterschaft vorbei

13.09.2018, 09:58 Uhr

Viel hat für Pascal Gaar nicht gefehlt: Der Lannach lieferte beim Ironman in Südkorea eine Spitzenleistung ab.

Es hat wieder nicht sein sollen: Bereits zwei Mal schrammter der Lannacher Pascal Gaar bei einem Ironman knapp am Sieg vorbei, auch in Gurye (Südkorea) fehlten ihm nur zehn Minuten auf den Sieger. "Ich erwischte einfach einen schlechten Tag am Rad", gestand Gaar nach dem Rennen. Dabei fühlte er sich vor dem Rennen gut vorbereitet fürs Radfahren. Nach dem Schwimmen (genau eine Stunde für 3,86 Kilometer) lag der Lannacher auch noch vorne, verlor aber auf dem Rad (180,2 km) fast 15 Minuten auf den Brasilianer Haussen, die er beim Laufen (42,2 km) nicht mehr aufholen konnte.

"Bin sehr happy!"

Challenge Roth am Plan

Als einer von nur drei Österreichern stand der leidenschaftliche Triathlet am anderen Ende der Welt am Start des koreanischen Ironmans. Am Ende sprang für den 27-Jährigen Platz zwei in seiner Altersklasse heraus, mit einem Sieg hätte er das Ticket für die Ironman-WM auf Hawaii gelöst. Dementsprechend war die Enttäuschung: "Zuerst war ich natürlich sehr enttäuscht über den undankbaren zweiten Platz, aber am Tag danach sah die Welt schon wieder besser aus", sagt Gaar. Im Gesamtklassement landete der Weststeirer auf Rang 29. "Darüber bin ich sehr happy! Bei einem Top-30-Ergebnis und meinem dritten Podiumsplatz wäre es unangebracht nur zu meckern."Momentan genießt Gaar, der in Wien als Polizist arbeitet, noch ein paar Wochen Urlaub. "Ein bisschen Nachdenkpause wird sicher gut tun", meint er, bevor er weiter dafür arbeiten will, seinen Traum von der Ironman-WM zu erfüllen. Im Juli 2019 wird Gaar bei der Challenge Roth starten, einem der traditionsreichsten Ironman-Rennen in Deutschland. Der Rest steht noch in den Sternen.