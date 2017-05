Unterliga West: St. Peter macht's den Bayern nach

15.05.2017, 09:30 Uhr

Groß St. Florian und St. Peter lieferten ein Torfestival, in Eibiswald und Lannach ist die Situation deutlich angespannter.

Wie Bayern München in Leipzig stand St. Peter i.S. nach dem 3:4 in der 82. Minute vor der Niederlage in Groß St. Florian, doch die Gäste schlugen zurück: Während Alaba für die Bayern in der 90. Minute traf, war es für St. Peter Sebastian Lukas (89.), Robben drehte die Partie in Leipzig in der 95. Minute, Nejc Peterka in der 93. für St. Peter, Endstand jeweils 4:5 – damit schiebt sich St. Peter auf Rang drei. Tabellenführer Bärnbach blutete bei Schwanberg (1:1), ist nur noch durch die höhere Anzahl der erzielten Tore vor Mooskirchen, das Lannach mit 3:0 keine Chance ließ. Um den Aufstieg ist somit ein Herzschlagfinale programmiert.

Eibiswald und Lannach in Nöten

Ligist (1:0 gegen Eibiswald) und Bad Gams (2:1 gegen Ragnitz) holten äußerst wichtige Punkte und verabschiedeten sich aus dem akuten Abstiegskampf. Eibiswald und Lannach mit sechs bzw. drei Punkten Rückstand auf AC Linden haben die größten Sorgen am Tabellenende. Pölfing-Brunn hat sich nach dem 3:1 gegen den Zwölften aus Leibnitz wohl auch gerettet. Eibiswald und Lannach müssen in den kommenden Derbys gegen St. Peter bzw. Schwanberg dringend punkten, um noch ans rettende Ufer zu gelangen. Da der Abstiegskampf in der Oberliga Mitte/West aber noch enger und längst nicht entschieden ist, könnte aber auch der vorletzte Platz zu einem Relegationsduell reichen.