Volleyball-Damen sind voller Esprit für die kommenden Saison

20.07.2017, 11:55 Uhr

"Landsberg Devils" stehen in den Startlöchern in die neue Saison.

DEUTSCHLANDSBERG. Lang dauert es nicht mehr, dann starten auch die Volleyball Damen der "Landsberg Devils" in der Halle wieder voll durch. Mit einigen Erfolgen und nur einer Niederlage im Frühjahrsdurchgang der Gebietsliga konnten sie die Saison 2016/17 zufrieden abschließen. In der neuen Saison wollen die Mädels von Anfang an schon im Grunddurchgang so viele Punkte wie möglich holen und um einen möglichen Aufstieg mitkämpfen.