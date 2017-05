Zeit für ein Schnellschachturnier in Deutschlandsberg

Deutschlandsberg : Koralmhalle |

Die Schachgesellschaft Schilcherland gibt am Samstag, dem 20. Mai mit einem Schnellschachturnier Gas: In der Koralmhalle Deutschlandsberg wird in neun Runden nach Schweizer System gespielt, mit 15 Minuten pro Spieler und Partie. Für Titelträger gilt allerdings ein zeitliches Handicap, FIDE-Meister, Internationale Meister und Großmeister spielen mit zehn Minuten. Für sie wird es auch eine getrennte Wertung geben, auf die Sieger der Kategorien warten Warenpreise: Und die wichtigste Zeit für alle Interessierten: Start ist um 10 Uhr in der Koralmhalle. Anmelden sind bei der Turnierleitung (arnold.pristernik@aon.at oder 0664/5826755) möglich.