AK Präsident zu Gast bei SVI Austria in Deutschlandsberg

18.09.2018, 11:53 Uhr

Josef Pesserl hat Gerold Grill, seit Anfang des Jahres neuer Geschäftsführer von SVI Austria, einen Besuch abgestattet.

DEUTSCHLANDSBERG. Josef Pesserl, Präsident der steirischen Arbeiterkammer, hat in Begleitung von Renate Wilhelm von der AK Deutschlandsberg die SVI Austria GmbH besucht.SVI Austria zählt als Leitbetrieb zu den größten Arbeitgebern der Region und das schon seit 25 Jahren. So war das Interesse groß, mit Gerold Grill den neuen Geschäftsführer kennenzulernen, der die Leitung Anfang des Jahres übernommen hat.

Tiefe Einblicke in die Fertigung



Zum Unternehmen

Im Zuge der Betriebsbesichtigung konnten die Besucherinnen und Besucher Einblick in sämtliche Produktionsschritte der komplexen Fertigung elektronischer Produkte gewinnen. Pesserl zeigte sich vom umfassenden Dienstleistungsangebot, der SMT-Fertigung sowie der innovativen Röntgenprüfanlage sehr beeindruckt. Großes Interesse galt auch der ressourcenschonenden Energierückgewinnung, einer Anlage, die im Sommer wie im Winter Energie spart.Pesserl: "Qualifizierte Fachkräfte sind entscheidend für den Wettbewerb und den Unternehmenserfolg. Auch durch die Digitalisierung und Automatisierung gibt es gute Zukunftsperspektiven, die wiederum die Wettbewerbsfähigkeit und somit den Standort als europäisches Headquarter in Österreich sichern", lobte der AK-Präsident das gute Betriebsklima, die freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zeigte sich überrascht von dem hohen Frauenanteil in der Fertigung.Abschließend überraschte er die Angestellten in sämtlichen Büros mit einer kleinen Aufmerksamkeit.SVI Austria ist Auftragsfertiger für elektronische und mechatronische Produkte mit Sitz in Deutschlandsberg. Das europäische Headquarter ist eine Tochter der SVI Public Company Ltd. in Thailand. 700 qualifizierte Mitarbeiter in Europa, davon 270 in der Steiermark, garantieren höchste Qualität der erzeugten Produkte.Die SVI-Group zählt weltweit zu den Top 50 Anbietern von EMS (Electronics Manufacturing Services) und beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter in Europa und Asien. Auf einer Fläche von mehr als 75.000 m² werden modernste Produktionsanlagen in Thailand, Kambodscha, Österreich, Ungarn und Slowakei geboten. Ergänzend finden sich Produktdesign-Zentren in Österreich, Slowenien und Bangkok, sowie Vertriebsbüros in Dänemark, Deutschland und Frankreich.Vom Design bis zum fertigen Produkt ist SVI Partner für Dienstleistungen und die Fertigung elektronischer Produkte für Kunden weltweit. Die SVI-Gruppe deckt die komplette Auftragsfertigung von elektronischen Baugruppen, Komplettgeräten, Kabeln und Systemen ab.