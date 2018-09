Baustark GmbH als neues Unternehmen in Frauental

10.09.2018, 21:37 Uhr

Ab sofort ist die Firma Baustark GmbH mit ihren Firmenstandort in Frauental vertreten. In der Hinterleitenstrasse 60a sind nach umfangreichen Umbauarbeiten jetzt auch Büro und Schauraum angesiedelt.

Firmeninhaber ist Joachim Hutter, der als Trockenbaumeister und Stuckateur neben fachlicher Beratung rund um den Haustrockenausbau auch eine professionelle Montage garantiert.Zur offiziellen Eröffnung stellten sich Bgm.Bernd Hermann und Amtsleiter Thomas Lagger ein und wünschten dem Unternehmer als Meisterbetrieb viel Geschäftserfolg in Frauental.

„Die Firma Baustark Trockenbau & Stuckarbeiten bietet alles für die Wärmedämmung, Innenausbau, Badsanierungen, Vollwärmeschutz, Dachbodenausbauten Gebogene Konstruktionen an Wänden bzw. Decken Stuckarbeiten mit echtem Stuckgips, Montage sämtlicher Einbauelemente in Decken und Wänden, Brandschutzkonstruktionen mit entsprechenden Zertifikaten bis hin zu Stahlträger-, Stützen-, Lüftungs- und Elektroverkleidungen, akustikverbessernde Maßnahmen, sowie einer großen Auswahl an verschiedenen Holz, Parkett oder Vinylfußböden zu fairen Preisen an“ erzählt Firmeninhaber Joachim Hutter, der österreichweit Baustellen auch von namhaften Großkunden betreut. Insgesamt sind derzeit sechs Mitarbeiter beschäftigt, weitere vier Mitarbeiter sind als Leiharbeiter tätig.Text und Foto(s) : Josef Strohmeier