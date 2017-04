City Autosalon Deutschlandsberg - die regionalen Autohäuser präsentierten ihre neueste Modelle

22.04.2017, 17:04 Uhr

Toller Erfolg

Insgesamt elf regionale Autohäuser zogen in Deutschlandsberg auch heuer an einem Strang, wenn es um die Präsentation ihrer neuesten Automodelle aber auch um Neuheiten in der Automobilbranche geht. In der Präsentation wurden sparsame Benzin und Dieselfahrzeuge aber auch die mittlerweile wachsende Palette der Elektrofahrzeuge verschiedenster Marken gezeigt.Einen weiteren Schwerpunkt bildete der Zweiradsektor mit einer Sport-Rennfahrzeugausstellung wobei auch hier ein großes Interesse an Elektrofahrzeugen bestand. Neben Spanferkel vom Grill und Angebote der Hauptplatzgastronomie bildeten ein attraktives Rahmenprogramm mit Vorführungen von Stihl-Timbersport mit Motorsäge und scharfe Äxte, eine Beetle-Hupfburg sowie der Besuch von Schistar Conny Hütter das passende Rahmenprogramm. Für die profimäßige Moderation sorgte Peter Baumann von der Antenne Steiermark, der die einzelnen Autohäuser und deren Marken näher vorstellte.„Wir organisierten bereits den fünften City –Autosalon, wobei wir den regionalen Autohäusern die Möglichkeit bieten, ihre Modelle im passenden Ambiente des wunderschönen Hauptplatzes mit blühenden Bäumen zu präsentieren, wo bei wir auch der Stadtgemeinde für die großzügige Unterstützung danken möchten“ erzählt Manuela Gürtl von Porsche Deutschlandsberg, die gemeinsam mit Peter Karner die Ausstellungsplanung und Organisation übernommen hatte.Neben Bürgermeister Mag. Josef Wallner, Stadtmarketingchef Vizebgm. Toni Fabian, StadtgemeinderätInnen statten auch RSO Kom.Rat Manfred Kainz, Bezirksvors. Frau in der Wirtschaft Andrea Kraus, WK Regionalstellenleiterin Maria Deix, sowie WB Ortsgruppenobmann Gernot Hiebler der Ausstellung einen Besuch ab.Die charmante österreichische Schirennläuferin Conny Hütter, von Porsche Deutschlandsberg eingeladen, wurde nach einer kurzen Vorstellung und ihrer weiteren sportlichen Ziele von Autogrammjägern umringt und auch für Selfies zur Verfügung stand.Text und Foto(s) : Josef Strohmeier