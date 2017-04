Das Siegerbild stammte von Mirella Obeid

28.04.2017, 17:43 Uhr

Kindervernissage der Raiffeisenbank Lieboch-Stainz.

Den Internationalen Jugendwettbewerb 2017 nahm die Raiffeisenbank Lieboch Stainz zum Anlass, die Kinder der Volksschulen Marhof und Stainz zu einem Malbewerb einzuladen. Technik, Größe und Format der Zeichnungen blieben den Kindern vorbehalten, vorgegeben war einzig das Motto: Freundschaft ist bunt.Bei der Kindervernissage am vergangenen Mittwoch fasste der Sitzungssaal die Besucher kaum. Ein Trompetentrio der Volksschule Stainz eröffnete den Festakt, bevor Vertriebsleiter Michael Lipp die Gäste willkommen hieß. „Das Thema passt in die Zeit“, verriet er, dass der Bewerb in Stainz bereits seine vierte Auflage erlebt. „Sie lässt sich nicht kaufen“, bezog er sich auf die Freundschaft, die er auch im Zusammenhang mit der Raiffeisenbank verstanden wissen wollte: „Wir nehmen uns für euch Zeit.“„Jeder von euch ist ein perfekter Künstler“, ließ der Vertriebsleiter wissen, dass 33 Zeichnungen mit einem Rucksack als Anerkennungspreis für die Vernissage ausgesucht wurden. Über ein zusätzliches Präsent durften sich die ersten drei freuen: 1) Mirella Obeid, 2) Johanna Wenzl, 3) Julia Schmid.Bei Brötchen und Getränken bestand die Gelegenheit, mit den Teilnehmern zu sprechen. „Das sind meine zwei besten Freundinnen, wie sie im Gras sitzen und die Sonne genießen“, zeigte die Siegerin auf ihr hochformatiges Bild in Buntstift- und Wasserfarbentechnik. Schulkameraden hatte auch Alexander (7) im Bild, es waren aber – er ist schließlich ein Bub – die besten Freunde.