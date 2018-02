Genussregion Österreich: Hohe Auszeichnung für Franz Deutschmann

16.02.2018, 18:21 Uhr

Eine besondere Auszeichnung wurde den bekannten Frauentaler Bio Rohmilchkäseerzeuger und Obmann des Vereins Schilcherland Spezialitäten Franz Deutschmann aus Frauental zuteil.

Onlineshop geht ans Netz

Im festlichen Rahmen an der Bundestagung der Genussregionen in Graz wurde er in der Alten Universität von Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus Elisabeth Köstinger und Landesrat Hans Seitinger, der die Urkunde überreichte, für besondere Verdienste und das unermüdliche Engagement für die Genuss Region Österreich sowie für die Partnerregion Schilcherland, als Obmann für Genuss ab Hof eG, sowie als Landesobmann DBM ausgezeichnet. Der Verein Genuss ab Hof wurde als österreichweite Plattform für Direktvermarkter gegründet und bietet Service und Dienstleistungen über die Leistungen der Kammer hinaus an.„Ziel der Plattform mit Onlineshop inkl. Kühllogistik für sensible Lebensmittel ist es noch im April ans zu Netz gehen, wobei dies eine sehr kostengünstige Möglichkeit für Direktvermarkter sein wird“ erklärt Obmann Franz Deutschmann.Text : Josef Strohmeier