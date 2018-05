Girls‘ Day 2018: Stärker denn je

02.05.2018, 13:37 Uhr

Mit 650 Mädchen aus 79 Schulen in 136 steirischen Unternehmen wurde beim heurigen Gilrs' Day ein neuer Rekord geschafft. Auch im Bezirk Deutschlandsberg war allerhand los.

Seit 2004 führt die Steirische Volkswirtschaftliche Gesellschaft (STVG) im Auftrag des Landes Steiermark (Ressort Bildung und Gesellschaft) und im Verbund mit den BerufsFindungsBegleiter/innen jeweils am 4. Donnerstag im April den Girls‘ Day in der Steiermark durch.Am diesjährigen Girls‘ Day, dem 26. April, war ein Rekord zu verzeichnen: Noch nie zuvor haben sich so viele Schülerinnen, Schulen und Unternehmen daran beteiligt wie in diesem Jahr: 650 Mädchen aus 79 Schulen besuchten 136 steirische Unternehmen,um dort für einen Tag sogenannte männerdominierte Berufe kennenzulernen und dabei zu erfahren, ob diese ihren Interessen und Talenten entsprechen. Denn Kreativität, Genauigkeit, handwerkliches Geschick, Verlässlichkeit, Teamfähigkeit sind Eigenschaften, die für viele Berufsbilder passen, unabhängig davon, ob diese mehrheitlich von Mädchen oder von Buschen dominiert werden.In den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg nahmen heuer 81 Mädchen am Girls` Day teil. Diese besuchten 21 verschiedene Unternehmen und kamen aus 14 teilnehmenden Schulen.

Technische Berufe im Fokus

Der Girls‘ Day soll Mädchen und Frauen in der Steiermark motivieren, einen technischen Beruf zu ergreifen. Denn in den technischen Berufen gibt es offene Stellen in allen steirischen Regionen. Dazu kommt, dass technische Berufe meist besser bezahlt werden als „typische“ Frauenberufe und Frauen damit mehr Unabhängigkeit und Gerechtigkeit bieten.Die Initiativen zum Girls‘ Day sind mittlerweile vielfältig und zeigen Wirkung: Denn es hat sich einiges getan bei der Berufswahl von Mädchen. 2004 haben sich rund 74 Prozent der Mädchen für einen jener Berufe entschieden, die in den Top 10 der von Mädchen ergriffenen dualen Ausbildungsberufe zu finden sind. 2017 waren es nur mehr 66 Prozent. Das zeigt, dass sich das Spektrum der Berufswahl deutlich verbreitert hat.Gerade im Alter von 13 bis 14 Jahren werden wichtige Weichen für die persönliche berufliche Zukunft gestellt. Daher setzt der Girls´ Day genau auch in diesem Alter an und bietet den Mädchen die Möglichkeit, in steirischen Unternehmen etwas auszuprobieren, selbst zu hämmern, zu schrauben, zu feilen. Das ist eine Erfahrung, die bleibt.Die Rückmeldungen der Mädchen aus Deutschlandsberg und Leibnitz fielen durchwegs positiv aus. Sie haben die vielen neuen Eindrücke und Erlebnisse sehr genossen.Autohaus PopraskB. Pichler Bau GmbHbfi DeutschlandsbergFuchshofer Präzisionstechnik GmbHGaest GmbHHMF Fertigungstechnik GmbHIBIDEN Porzellanfabrik Frauenthal GmbHKünz GmbHPlanungsmöbel FAUTH Ges.m.b.H.NMS WiesNMS SchwanbergNMS 2 DeutschlandsbergNMS StainzNMS St. Stefan ob StainzNMS EibiswaldNMS Preding