Großes Treffen zur "Woche der Landwirtschaft"

03.05.2017, 15:40 Uhr

Der Buernhof der Familie Kiegerl in Trahütten war Schauplatz für ein Treffen zur "Woche der Landwirtschaft". Dabei stand das Murbodner Rind im Mittelpunkt.

TRAHÜTTEN. Die Woche der Landwirtschaft , scheint generell schon als fixer Veranstaltungstermin im bäuerlichen Informationskalender auf. Die Bezirksbauernkammer Deutschlandsberg mit Kammerobmann Christian Polz, Bezirksbäuerin Angelika Wechtitsch, Kammersekretär Michael Temmel und Organisatorin der Veranstaltung Fachlehrerin Johanna Huber , haben sich für die diesjährige Informationsveranstaltung zur „ Woche der Landwirtschaft“ einen ganz besonderen Betrieb ausgewählt. Es ist der Land- und Forstbetrieb der Bauernfamilie Alois und Alexandra Kiegerl vlg. Priegl in Kruckenberg / Trahütten Gemeinde Deutschlandsberg.Für das Bauernehepaar und ihrer Familie hat das Leben-Verantworten und Gestalten in dieser Region im Koralpengebiet auf 976 Meter Seehöhe einen besonderen Stellenwert. Dies zeigt sich auch schon an der Betriebsstruktur mit gut überlegten Betriebszweigen , die auch professionell geführt und gelebt werden.Die bearbeitete landwirtschaftliche Nutzfläche inkl. der Pachtflächen (die sich bis nach Sallegg erstrecken) , umfasst 44 Hektar.



Wohin führt die Zukunft?



Touristisches Angebot



Das Murbodner Rind auf der Überholspur

Diese Flächen wurden früher von neun Bauern bewirtschaftet. Mit 61 Stück Murbodner Rinder (davon 30 Mutterkühe, 20 Kälber, zehn Kalbinnen und ein Besamungsstier) im offenen Laufstall und der Sommerweide , hat die Grünlandbewirtschaftung den Hauptanteil , wenn man von einer kleinen Roggen und Kartoffelanbaufläche absieht. Daneben sind der monatliche Rindfrischfleischverkauf vom „Murbodner Rind" Styria-Beef ein wichtiger Teilbetriebszweig. Oder auch der seit 45 Jahren angebotene „ Urlaub am Bauernhof“ beim vlg. Priegl, welcher schon von den Vorfahren umsichtig geführt wurde und seit 17 Jahren die heutigen Besitzer Alois und Alexandra Kiegerl mit dieser Sparte nicht nur langjährige und zufriedene Urlaubsgäste aus div. Ländern gewonnen haben, sondern auch zu diesem Betriebszweig einen besonderen Zugang haben und dies auch den Gästen vorleben und vermitteln. Alexandra Kiegerl als kompetente Betreuerin der Urlaubsgäste ist zwar in dieser Sparte beruflich vorbelastet, jedoch im landwirtschaftlichen Bereich eine Quereinsteigerin . Gemeinsam mit dem Ehepartner Alois Kiegerl weis sie , was die heutigen Urlaubsgäste mit ihren Familien sich vom Bauernhofurlaub erwarten und wie sie diese Rolle als Gastgeber bestens erfüllen können.Für den Koralpenbauer Alois Kiegerl aus Trahütten stellt sich auch die Frage:“ Wo geht der Weg der Landwirtschaft in Zukunft hin“ ? Wir leben hier, arbeiten gerne und haben unsere Hausaufgaben gemacht um den Hof auch für die Zukunft lebensfähig zu machen. Trotzdem ist es nicht sicher , ob es für immer und ewig ein Lebensraum bleiben wird ? Hausw. Beraterin Ing. Johanna Huber von der Bezirksbauernkammer Deutschlandsberg legte den Besuchern ein bildlich dargestelltes Szenario dieser Region vor, was es bedeuten würde , wenn diese Flächen nicht nachhaltig bewirtschaftet werden würden. So würde sich dieser Landstrich in 50 Jahren nur mehr als Waldfläche präsentieren. Auch die Ausführungen aus ihren praktischen Erfahrungen vom Betriebszweig „Urlaub am Bauernhof“ und den touristischen noch besseren Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft präsentierten Johanna Theißl Ettendorf / Stainz und Barbara Spitz von der Tourismusregion Deutschlandsberg . Bauernkammerobmann Christian Polz ist mit der Bezeichnung „Landschaftspfleger „ nicht sehr glücklich. Sein Credo:“ Wir Bauern bearbeiten Grund und Boden für unsere Einkommenssicherung und Betriebserhaltung und dies passt nicht in das Bild des Landschaftspflegers , der nur Heu arbeitet wenn die Sonne scheint. Bezirksbäuerin Angelika Wechtitsch stellte die Frage:“ Was wünscht sich der Tourismus vom „Urlaub am Bauernhof“?Dazu Barbara Spitz: Der Gast will am Bauernhof als Urlauber eingebunden werden und am wirklichen Leben des Hofes teilnehmen können. So gesehen wurde bei dieser besonderen Begegnung und Darstellung der div. Kriterien nicht nur die Rolle des Bauern als Gastgeber sehr ausführlich diskutiert und dargelegt , sondern auch das Bild des Bauern von der Familie Alois und Alexandra Kiegerl vom Priegl-Hof sehr realistisch beleuchtet.Von Werner WaniekDas Murbodnerrind ist seit 1869 eine anerkannte österreichischeRinderrasse. Seine Farbe ist semmelfärbig bis rotbraun bzw. fuchsrot,getalert. Es sind mittelgroße fleischbetonte Tiere mit dunkel- bisschwarzgrauen Hornspitzen, einer dunkel- bis schwarzgrauen Schwanzquasteund einem schwarzen Flotzmaul mit heller "Schnippe" oder "Herzl". DieKlauen sind dunkel- bis schwarzgrau - das Klauenhorn ist fest undwiderstandsfähig. Die nachhaltige Nutzung der Murbodner liegt in dervorzüglichen Eignung zur Mutterkuhhaltung. Robuste Natur, guteWesensart und korrektes, starkes Fundament erlauben die problemloseextensive Haltung auf allen Weiden und Almflächen.Die besondere Fleischqualität verbunden mit feiner Faserung, Zartheitund ansprechender Marmorierung ist als besonderes Ausgangsprodukt in dergehobenen Rindfleischküche geschätzt.Der Bio-Bauernhof Priegl in Trahütten hat bereits vor mehr als 15Jahren mit der Zucht dieser Rasse begonnen. Inzwischen befinden sichbereits mehr als fünfzig reinrassige Tiere auf dem Hof. Ebenso langesind sie Mitglied beim Murbodnerzuchtverband. Dieser Verein betreut dieZüchter und legt die Zuchtziele fest. Die Zusammenfassung dieserZuchtziele ist der sogenannte Fleischrindergesamtzuchtwert (FGZW) undsetzt sich aus verschiedenen Faktoren wie zum Beispiel Fruchtbarkeit,Kalbeverhalten, Zuwachs und Michleistung der Tiere zusammen. Bei derersten Veröffentlichung der Zuchtwerte der Rasse Murbodner Ende März2017 wurde es offiziell: Der Stier Heri ist mit einemFleischrindergesamtzuchtwert von 128 der am besten bewerteteMurbodnerstier Österreichs. Genau dieser Stier befindet sich beimPriegl in Trahütten. Im Herbst 2016 wurde der damals vierjährige Stierin Hirschegg gekauft - eigentlich hätte er geschlachtet werden sollen -und auf den Hof gebracht.Er selbst hat inzwischen ganze Arbeit geleistet und schon mehr alszwanzig Kühe befruchtet. Die ersten Kälber von ihm werden im Augustdieses Jahres zur Welt kommen. Am Bauernhof Priegl ist man natürlichsehr stolz, ein solches Tier zu besitzen und hofft auf viele gesundeNachkommen.