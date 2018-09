Hubmann feierte 110. Geburtstag

10.09.2018, 21:42 Uhr

Jubiläumsfeier mit allen Mitarbeitern in der „Hofer-Mühle“.

„Ohne ein motiviertes Personal wäre ein derartiges Fest nicht möglich“, rückte Florian Hubmann in seiner Begrüßung seine Mitarbeiter in den Mittelpunkt. Die wirtschaftliche Situation im Handel in Österreich sei, so Hubmann, sehr fordernd und bedürfe den vollen Einsatz jedes Mitarbeiters. Der sei, so seine ehrliche Überzeugung, im Familienbetrieb Hubmann voll und ganz gegeben. Ich bin Hubmann! Mit einer persönlich geschriebenen Botschaft samt Foto für jeden Einzelnen auf dem Danke-Billett brachte der Firmenchef seine Dankbarkeit über das Engagement zum Ausdruck.Zum Schwerpunkt Mitarbeiter passten gut die Gratulationen zu runden Dienstjubiläen. Bibiane Loibner (10 Jahre), Christine Aumüller (20), Karin Strametz (25), Anni Wolfgruber (30) und Eveline Seiner (35) wurden beglückwünscht und mit einem attraktiven Präsent bedacht. In einer Familie gibt es auch Abschiede: Mit Dank in die Pension entlassen wurden Hajdin Feka, Josefa Dam und Herta Marchel.Es entspricht der Tradition des Hauses, auch Mitarbeitern, die in internen Abteilungen beschäftigt und nicht in ständigem Kontakt mit dem Kunden sind, eine Anerkennung zuteilwerden zu lassen. Konkret waren es die Beschäftigten in Schneiderei, Warenwirtschaft, Büro und Reinigung, die mit dem Hubmann-Mitarbeiterpreis ausgezeichnet wurden.Die Gründungsgeschichte: Auf Florian Hubmann folgten als Lenker des Betriebes Helga und Friedrich Hubmann, die das Zepter wiederum an Gertraud und Fritz Hubmann weitergaben. Aktuell leitet Florian Hubmann die Geschäfte. Die vielen Innovationssprünge im Betrieb zeigen, dass die Inhaber stets am Puls der Zeit arbeiteten. 1967 wurde die Selbstbedienung im Lebensmittelbereich eingeführt und 1986 die Verkaufsfläche auf die heutige Größe ausgeweitet. 1991 gesellte sich das Kundencafé dazu. Ein großer Schritt erfolgte 1994: Das Modehaus Kieslinger in Eibiswald wurde erworben. In Stainz wurde 2001 die Modeabteilung räumlich verdoppelt, 2015 das Modehaus in Eibiswald umgestaltet. 2017 schließlich wurde der Lebensmittelbereich einem Relaunch unterzogen, 2018 der Modebereich Stainz einer Schwerpunktsetzung für Damen unterzogen.