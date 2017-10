Jurysitzung zum Preis der Region

18.10.2017, 12:39 Uhr

Der "Preis der Region" geht ins Finale, gestern fand die Jury-Sitzung statt.



Die Jurymitglieder

Gestern hat sich die vierköpfige Jury in der "Leibenfelder Stub'n" hoch über Deutschlandsberg zusammengesetzt, um in einer sehr angeregten Diskussion die elf Anwärter aus dem Bezirk Deutschlandsberg für den "Preis der Region" zu bewerten. Gemeinsam mit dem Leservoting ergibt sich daraus schließlich der "Unternehmer der Region", der Anfang November bekanntgegeben wird.In der Jury haben WOCHE Deutschlandsberg Geschäftsstellenleiterin Elisabeth Korbe und Redaktionsleiterin Susanne Veronik drei Damen und einen Herren begrüßt, nämlich Regionalstellenleiterin der WKO Deutschlandsberg Margareta Maria Deix, AMS Deutschlandsberg Regionalstellenleiterin Michaela Sahin sowie Rauchfangkehrermeisterin und Vorsitzende bei Frau in der Wirtschaft Andrea Kraußund Christoph Kovacic in seiner Funktion als Landesvorsitzender der Jungen Wirtschaft Steiermark.