McDonald's startet Selbstbedienung in Deutschlandsberg

04.05.2017, 12:50 Uhr

Bestellen per Selbstbedienungsterminal oder Smartphone-App geht jetzt auch bei McDonald's in Deutschlandsberg.

Nach einer kurzen und intensiven Umbauphase hat das McDonald's Restaurant in Deutschlandsberg seit letzten Freitag wieder geöffnet. Die Umbauarbeiten waren nötig, um die Filiale auf den neuesten Stand zu bringen: Wie die meisten Standorte von McDonald's verfügt nun auch die Deutschlandsberger Filiale über das neue Bestellsystem. Kunden können weiterhin wie gewohnt an der Kassa bestellen, die neuen Selbstbedienungsterminals nutzen oder übers Smartphone mit der "Quick Mac" App bestellen. Die Speisen werden erst nach Bestellung in der Küche zubereitet, wodurch McDonald's noch frischere Produkte verspricht. "Mit dem neuen Küchen- und Service-Konzept setzen wir auf kompromisslose Frische und Qualität", so Lisa Theußl, Operationsmanagerin der Kuhn Systemgastronomie GmbH. "Für das neue Bestellsystem wurde in unserem Restaurant der Küchenbereich neu organisiert." Über den Selbstbedienungsterminal kann man per Touchscreen seine Bestellung auch individuell gestalten, etwa durch das Weglassen von Gurken oder einer doppelten Portion Käse. Die Ausgabe der Produkte erfolgt dann in einer eigenen Abholzone an der Kassa.

Bonusclub für McDonald's-Fans

Neu ist auch der "myMcDonald's" Bonusclub, mit dem man Treuepunkte sammeln kann. Bei jedem Einkauf in McDonald's Restaurants erhalten Mitglieder "Ms", die später für Gratis-Prämien, Rabatte und Gutscheine eingetauscht werden können.