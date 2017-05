Neue Begegnungen und optimistische Zukunftsperspektiven

12.05.2017, 08:59 Uhr

Wirtschaft, Politik und Behörde an einem Tisch

Wies. – Im Ortsteil Wielfresen trafen sich kürzlich Vertreter der Wirtschaft, Kommunalpolitik und Bezirksverwaltungsbehörde zu einem Austausch auf verschiedenen Ebenen. Das „Gipfeltreffen“ diente zum persönlichen Kennenlernen und zur Vertiefung der bestehenden Kontakte. Auch die Baukultur im ländlichen Raum war ein Thema.

(jf). Im aufgrund geologischer Besonderheiten „steinreichen“ Wielfresen konnten Bürgermeister Mag. Josef Waltl und 1. Vizebürgermeister Franz Jöbstl von der Markgemeinde Wies neben Bezirkshauptmann Hofrat Dr. Helmut-Theobald Müller auch die Führungsmannschaft von Tondach Gleinstätten mit den Vorständen Gerhard Hanke und Franz Kolnerberger sowie Prokurist Franz Oswald begrüßen. Seitens der Gemeinde St. Martin im Sulmtal, wo das Unternehmen seinen Sitz hat, nahm Bürgermeister Franz Silly an der Zusammenkunft teil.Nach der Besichtigung des im Zuge der Fusion mit Wies, Wernersdorf und Limberg stillgelegten Gemeindehauses aus Lärchenholz wurde im Alpengasthof Strutz ein gemeinsames Mittagessen eingenommen. Im Anschluss stand eine angeregte Diskussion über die Baukultur in Österreich auf dem Programm. Tondach-Vorstand Gerhard Hanke informierte über die wirtschaftliche Lage in Osteuropa und in Österreich, wobei er die Aufwärtsentwicklung hierzulande als „leicht steigend“ einstufte. Auf die Anfrage von Bürgermeister Franz Silly über etwaige personelle Änderungen des Mitgliederstandes im Werk Gleinstätten konnte Vorstand Hanke beruhigen. Tondach Gleinstätten-Wienerberger werde mit 165 Beschäftigten als wichtiger Arbeitgeber in der Region bestehen bleiben.Foto: Josef Fürbass