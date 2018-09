Projektstart „Aus unserer Region Frauental“

12.09.2018, 21:20 Uhr

Mit September startet in der Marktgemeinde Frauental offiziell das Projekt „Aus unserer Region Frauental“. Die Marktgemeinde Frauental will dabei zukünftig mit einer nachhaltigen Initiative die Belebung der lokalen Wirtschafts-und Gewerbetreibenden mit Fokus auf Regionalität verstärkt in den Mittelpunkt rücken.

Fairtrade - Baumwolltaschen statt Einwegplastiksackerl

Zum offiziellen Auftakt stellte sich am Mittwoch, dem 12. September der Gemeindevorstand mit Bgm.Bernd Hermann, Vizebgm.Günter Steinbauer und Gemeindekassier Michael Nebel bei örtlichen Nahversorger nah&frisch Kelz ein, um der Inhaberin Yvonne Kelz hochwertige Tragtaschen aus Baumwolle mit dem Gemeindewappen und der signifikanten Aufschrift „Aus unserer Region Frauental“ als Ersatz von Plastiktaschen zu überreichen. Selbstverständlich wurden diese Taschen gleich an die Kunden verteilt.Um einen weiteren Beitrag zur Regionalität zu leisten, hat Yvonne Kelz in ihren nah&frisch-Markt zudem verstärkt zahlreiche Produkte regionaler Produzenten in ihrem Warensortiment aufgenommen.

„Unser Ziel ist es, die Wirtschaft in Frauental zu stärken, wobei eine intensive Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde, sowie den Wirtschafts-und Gewerbetreibenden erfolgt “ argumentiert Bgm.Bernd Hermann. Alle teilnehmenden Wirtschaftsbetriebe erhalten das sichtbare Zeichen „Aus unserer Region“ und werden zudem durch eine Vielzahl von Marketingaktivitäten unterstützt. Eine eigene professionell aufgebaute Webplattform inkl. Sozial Media Promotion mit detaillierten, fotounterstützten Auftritt eines jeden Betriebes wird spätestens Ende des Jahres Online gestellt werden.Die Initiative – Initiator ist Gerolf Wicher (GW24) als Kommunikationsberater – wird kostenseitig je zur Hälfte von der Marktgemeinde Frauental und vom Land Steiermark getragen.Text und Foto(s) : Josef Strohmeier