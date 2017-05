Regionale Qualität durch Landesauszeichnung eindrucksvoll bestätigt

08.05.2017, 21:43 Uhr

Top-Betriebe unter einem Dach

Innovative Produkte

Beim GenussSalon Graz, dem größten Schmankerlmarkt des Landes in der Genuss-Hauptstadt Graz stand am 29. April die regionale Kulinarik im Mittelpunkt, bei dem die prämierten bäuerlichen und handwerklichen SpezialitätenerzeugerInnen sich zugleich dem Urteil der Publikumjury stellten. Außerdem hat eine Kinderjury ihre beliebtesten Produkte gekürt.Im Grazer Congress waren die kulinarischen Top-Betriebe der Steiermark zu Gast. Zugelassen waren nur die rund 50 regionalen Spezialitätenerzeuger, welche die Bestnoten in der Landesprämierung 2017 von der Landwirtschaftskammer Steiermark erhalten haben.Insgesamt haben die 50 bäuerlichen Kulinarikprofis und gewerblichen Handwerksbetriebe an die 120 verschiedenen Köstlichkeiten aus dem Bereichen Käse, Joghurt und Butter präsentiert. Das Angebot der Fleischveredler reichte von Speckspezialitäten, über Schinken bis hin zur Wurst, die zu herzhaften Brot verkostet werden konnten.Die Handwerkskäserei MAGO & Söhne aus Hohlbach (Gutes aus meiner Region) errang in der Kategorie „Frischkäse“ für den Frischkäse Classic einen Landessieg.Ebenfalls einen Landessieg gab es für die Hofkäserei Deutschmann (Gutes vom Bauernhof) in der Kategorie Schnittkäse für den Bio –Kürbiskernkäse.Die Innovationskraft der heimischen Betriebe ist groß, so konnte man im GebussSalon Graz auch neue Geschmackserlebnisse, wie u.a. den Rotwein-Rosmarin Essig, Walnuß-Essig, Apfel-Schilcherbalsamico, Rotwein-Walnuss-Balsam, Birnen Kletzen Essig, Schilcher oder Holunderlikör der Fam. Fam. Farmer Rabensteiner (Gutes vom Bauernhof, Genuss Region Österreich) verkosten.Die Urkunden wurden gemeinsam vom LWK-Präsidenten Franz Titschenbacher, GR. Michael Schunko i.V. von Bgm. Siegfried Nagl, sowie Franz Deutschmann als Obmann von DBM – Direkt vom Bauernhof Marketingverein überreicht.„Vom würzigen Käse bis hin zu g´schmackigen Fleischspezialitäten bieten die steirischen Direktvermarkter eine breite Produktpalette mit höchsten Standards. Mit Leidenschaft, Sorgfalt und fundierten Fachwissen veredeln sie das Beste was die Natur zu bieten hat. Diese hohe Qualität wurde nun im Schaufenster des GenussSalons Graz präsentiert. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, der Grazer Congress wurde von den Liebhabern der heimischen Kulinarik geradezu gestürmt. Für Begeisterung sorgte die hohe Qualität und die Vielfalt, sowie die Möglichkeit die ProduzentInnen persönlich kennen zu lernen“ erwähnte Franz Deutschmann als Obmann vom Direkt vom Bauernhof Marketingverein.Text und Foto(s) : Josef Strohmeier