68 Traditionsweingüter laden zur Erste Lagen-Tour de Vin

Der traditionelle Termin im Mai musste abgesagt werden. Dafür kommt es aber jetzt noch besser: Punktgenau zum Launch der Erste Lagen-Weine öffnen 68 Traditionsweingüter ihre Türen und laden zu einer gemeinsamen Veranstaltung, die sich am 5. und 6. September 2020, jeweils 10 bis 18 Uhr, vom Traisental bis nach Carnuntum erstreckt.

Alle Top-Weine an einem Wochenende

Die besten Weine wachsen stets in außergewöhnlichen Rieden – das ist eine Erfahrung, die jeder Winzer macht. Die österreichischen Traditionsweingüter haben daraus eine Klassifizierung entwickelt: Bis jetzt wurden 89 Weingärten als „Erste Lagen“ definiert. Weine aus diesen Lagen müssen länger reifen, bevor sie auf den Markt kommen. Bei Weißweinen ist Anfang September des Folgejahres der Ernte das Stichdatum für den Launch. Bei Rotweinen muss man noch zwölf Monate dazu geben.

Und so ist das erste Septemberwochenende der perfekte Moment, um Weinfreunden die Möglichkeit zu geben, in allen Mitgliedsbetrieben im Traisental, Kremstal, Kamptal, am Wagram, in Wien und in Carnuntum die Erste Lagen-Weine und noch viele andere zu verkosten und zu kaufen.

Für die Teilnahme an der Erste Lagen-Tour de Vin benötigt man einen Tour de Vin-Button, der um 25 Euro bei jedem Weingut erhältlich ist.

Dieser ermöglicht den Eintritt und die Verkostung am 5. und 6. September

jeweils von 10 bis 18 Uhr bei allen 68 Mitgliedsbetrieben.

Die Tour de Vin in Kürze:

Termin: 5. und 6. September 2020, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Die Erste Lagen-Tour de Vin findet bei 68 Traditionsweingütern in den Weinbaugebieten  Kamptal, Kremstal, Traisental, Wagram, Wien und Carnuntum statt

Eintritt: Der Tour de Vin-Button um € 25,- berechtigt zur Verkostung an beiden Tagen und ist in jedem Weingut erhältlich.

Anmeldung: https://www.wine-partners.at/erste-lagen-tour-de-vin/