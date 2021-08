Michael Possanner ist einer der letzten Schneidermeister in Döbling. Alles wird in exklusiver Handarbeit gefertigt.

WIEN/DÖBLING. Mitten im Herzen Döblings, am Saarplatz 8, hat sich Schneidermeister Michael Possanner mit seiner Maßschneiderei niedergelassen. Im Schaufenster sind ein auf einer Kleiderpuppe fein säuberlich drapiertes, blaues Jacket und ein paar Bekleidungsaccessoires zu sehen. Possanner ist einer der letzten Vertreter, dieses sehr rar gewordenen Handwerks. „In Wien existieren nur mehr einige wenige Unternehmen, die in exklusiver Handarbeit, ihren Kunden das bieten, was in der Vergangenheit als Understatement der feinen Gesellschaft galt“, so der Döblinger.

Klassische Herrenmode, Anzüge, Hosen, Jackets, Hemden und Mäntel nach traditionellen Schnitten, zeitlos und qualitativ hochwertig, darauf liegt das Hauptaugenmerk des Herrenkleidermachers.

Schon sein Großvater und Vater legten großen Wert auf ihr äußeres Erscheinungsbild. Das verwurzelte sich scheinbar in den Genen des heute 50-jährigen. Im Stil erinnert er ein wenig an einen englischen Lord.

Selbst ist der Schneider

„Dass ich von der Körpergröße nicht gerade zu den Riesen zähle, wurde mir schon als neunjähriger Bub bei einem Faschingsfest bewusst. Unter den damals üblichen Cowboy- und Indianerkostümen fand ich nichts passendes für mich. Ich avancierte zur Lachnummer als Clown“, erinnert er sich. Von diesem Moment an beschloss er, irgendwann einmal, seine Kleidung selbst zu nähen. Dieses Vorhaben nahm Jahrzehnte später in einer Lehre als Herrenkleidermacher bei Knize, einem der renommiertesten Modesalons am Graben, seinen Anfang.

Edle Stoffe

Egal, ob edles Flanell, wetterfester Tweed oder luftiger Fresko, die hochwertigen Tücher bezieht er vorwiegend aus England und Italien. Sie sind die Ausgangsmaterialen seiner extravaganten Kleidung. Genauso individuell sind die Herstellungsmethoden. Jeder Arbeitsschritt wird nach oft über 100 Jahre alten Vorgaben per Hand ausgeführt und schmeichelt den Formen des Trägers durch Präzision. Bis zu zehn Wochen dauert die Fertigung eines Anzugs.

Immerhin sind bis zu 10.000 Nadelstiche nötig, bis das fertige Kleidungsstück dem Auftraggeber überreicht werden kann. „Für mindestens drei Anproben sollte man sich Zeit nehmen. Dann bekommt man auch etwas Ordentliches" , sagt Possaner.

Sein vorwiegend aus Stammkunden bestehendes Klientel kommt aus aller Herren Länder. Geschäftsleute, Banker, Anwälte aber auch Mitglieder des Adels geben sich die in der Maßschneiderei die Türklinke in die Hand.

Mehr Informationen dazu unter www.possanner.com