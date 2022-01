So oft wie im letzten Jahr wurde im Kreißsaal in der Döblinger Privatklinik noch nie herumgeschrieen. Die Klinik verzeichnete 2021 einen neuen Geburtenrekord.

WIEN/DÖBLING. Bei jedem Kind, das in der Privatklinik Döbling das Licht der Welt erblickt, herrscht große Freude unter dem Spitalspersonal. Letztes Jahr konnte sich das Team der Geburtenstation besonders oft freuen.

Mit 1.144 Neugeborenen im Jahr 2021 hat die Privatklinik Döbling einen neuen hausinternen Geburtenrekord zu verzeichnen. Trotz Pandemie kamen so viele Kinder wie nie zuvor in der beliebten Döblinger Geburtsklinik zur Welt.

Hohe Standards in der Privatklinik Döbling

Mit ein Grund für den Zuwachs an Geburtenzahlen ist die Entscheidung der Eltern, gerade während der Pandemie die Privatklinik als Ort für die Geburt auszuwählen. Denn hier herrscht nicht nur ein gewisser Wohlfühlfaktor, sondern auch höchste Sicherheits- und Hygienestandards , wie Christian Kainz, Ärztlicher Direktor der Privatklinik Döbling, erklärt.

„Gerade in Zeiten der Pandemie ist es uns ein besonderes Anliegen, dass sich Mutter und Kind während und nach der Geburt besonders sicher und wohl bei uns fühlen. Wir freuen uns, dass unsere kompetente und individuelle Betreuung unter diesen sicheren Rahmenbedingungen so viele Eltern überzeugt hat und wir im vergangenen Jahr 1.144 Babys auf ihrem Weg ins Leben begleiten durften“

Infoabende online

Schon im Vorfeld bietet die Privatklinik Döbling werdenden Eltern eine Möglichkeit, die Geburtshilfestation und das Team kennenzulernen. Seit Beginn der Pandemie finden die Infoabende der Geburtshilfe online statt. Auch ein virtueller Rundgang durch die Geburtshilfe-Station und die Kreißzimmer ist dabei inbegriffen.

"Wer sich für eine Geburt in unserem Haus interessiert, hat jeden zweiten Montag die Möglichkeit, kostenfrei und ganz bequem von zu Hause aus am Webinar teilzunehmen und via Live-Chat Fragen an die Hebammen und Anästhesistinnen und Anästhesisten zu stellen“, erklärt die stationsleitende Hebamme Andrea Sandmair-Szerencsi das System.

Über die Privatklinik Döbling

Die Privatklinik Döbling in der Heiligenstädter Straße 55-63 ist ein Betrieb der PremiQaMedGroup. Sie bietet gemeinsam mit dem angeschlossenen Ambulatorium und Ordinationszentrum eine moderne Infrastruktur für umfassende medizinische Behandlung.

Angeboten werden ambulante, tagesklinische und stationäre Behandlungen. Neben Geburtshilfe zählen zum Leistungsspektrum folgende medizinische Schwerpunkte:

Bewegungs- und Stützapparat

Magen- und Darmgesundheit

Onkologie und Chirurgie (Abdominal-, Hüft-, Venen-, plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie)

Augenheilkunde

Urologie.

Weitere Infos über die Privatklinik Döbling erfährst du hier: www.privatklinik-doebling.at

