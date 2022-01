Via Telefon meldet sich eine besorgte Döblingerin bei der BezirksZeitung. Ihre Großmutter findet keine einzige Sitzbank in ihrer näheren Umgebung. Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) versichert Bedarf bald zu decken.

WIEN/DÖBLING. Am Montag, 10. Jänner, meldete sich Frau Alara Sakarya per Telefon bei uns. Ihre Großmutter ist auf Besuch bei ihr in Döbling. Beim Spazierengehen fiel den beiden leider ein Bänkemangel in ihrem Grätzel auf.

"Im gesamten Bereich der Felix-Mottl-Straße, Cottagegasse und Lannerstraße gibt es keine einzige Bank. Meine Großmutter würde sich gerne wo hin setzten, das ist aber leider nicht möglich. Ich bitte Sie einmal nachzufragen, ob hier etwas unternommen wird", schildert Frau Sakarya.

Bezirkschef: "Es werden Bankerl kommen"



Natürlich haben wir Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) zur Causa "fehlende Bank" kontaktiert. Nun folgte die Antwort: "Ich werde die Fachabteilungen darüber informieren und prüfen, wo Bänke aufgestellt werden können."

Daniel Resch verriet erst im Neujahrsinterview, dass für ihn die kleinen Anliegen (wie z.B. der Wunsch nach Bänken) das Besondere in der Kommunalpolitik sind.

Das gestaltet sich aber leider oft schwieriger als gedacht. Oftmals ist in der angesprochenen Gegend der Gehsteig zu schmal, erklärt der Bezirkschef. "Aber es werden Bankerl kommen", versichert Resch. Außerdem macht die Pandemie auch nicht vor den Sitzbankmanifakturen halt. "Derzeit warten wir schon auf das ein oder andere bestellte Bankerl - Lieferprobleme."

Trotzdem ist Resch zuversichtlich, dass dieses Problem schon in Kürze gelöst werden wird: "Ich freue mich, wenn wir der Dame im Frühjahr die Möglichkeit bieten, in dem Grätzel auf einer schönen Parkbank Platz zu nehmen."

