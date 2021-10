Im Stadtentwicklungsgebiet Muthgasse wurde ein wichtiger Schritt für eine bessere Anbindung gemacht.



WIEN/DÖBLING. Ein Stadtentwicklungsgebiet ist nur so gut wie seine Anbindung. Und genau an dieser wurde in den vergangenen Wochen intensiv gearbeitet. Früher befand sich die Auffahrt auf die Nussdorfer Lände auf Höhe Mooslackengasse. Diese Auffahrt wurde um etwa 50 Meter in Richtung stadtauswärts versetzt. Hierfür wurde eine neue Rampe im Böschungsbereich zwischen der Nebenfahrbahn der Nussdorfer Lände und der Nussdorfer Lände errichtet.

Ist die zweite Auffahrt auf die Nussdorfer Lände nötig?

Die baulichen Maßnahmen sind abgeschlossen und die Markierungsarbeiten bereits durchgeführt. Die neue, zusätzliche Auffahrt ist bereits in Betrieb. Nun ist es möglich, dann man direkt von der Grinzinger Straße auf die Lände in Richtung Stadt fahren kann.

Weniger Staus

"Ab sofort wird es in der Muthgasse, Gunoldstraße sowie in der nahe gelegenen Barawitzkagasse hoffentlich weniger Verkehr und weniger Staus geben“, sagt der Döblinger Bezirkschef Daniel Resch (ÖVP). "Das Stadtquartier Muthgasse muss nicht befahren werden. Damit spart man sich den mühsamen Weg durch die Gunoldstraße", so Resch. Die Kosten für den Bau der neuen Auffahrt betragen 900.000 Euro und sind im Bezirksbudget enthalten. Damit nicht genug, auch der Leopold-Ungar-Platz nimmt konkrete Formen an. Bis Ende des Jahres soll der neue "Hauptplatz" im Quartier Muthgasse zum Verweilen einladen. Rund 30 neue Bäume werden gesetzt, ein Wasserspiel installiert und Bänke aufgestellt.

Die Bauarbeiten wurden in den Sommermonaten durchgeführt.

Foto: BV 19/Martinuzzi

hochgeladen von Thomas Netopilik

Das Nadelöhr Gunoldstraße wurde bereits mit neuen Wasserrohren ausgestattet. Demnächst wird der Radweg errichtet, aber das Highlight wird der neue Bodenbelag, der das „laute“ Pflaster ersetzen wird. Die Fertigstellung ist im Herbst 2022.

Als Abschluss des Projekts Muthgasse/Gunoldstraße wird auch eine Rad- und Fußwegbrücke inklusive Radfahrerrampe zum Donaukanalradweg gelegt. Die Arbeiten sind bereits voll im Gange. „Ja, es tut sich was im Quartier. Wir werden Auto, Rad und Fußwege unter einen Hut bringen. Und das ohne einen Verkehrsteilnehmer gegen den anderen auszuspielen", so der Döblinger Bezirkschef.