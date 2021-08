Nach einem einstimmigen Beschluss im Döblinger Bezirksparlament werden nun erste Ideen gesammelt.



WIEN/DÖBLING. Ein Antrag der NEOS im Bezirksparlament machte den Anfang. Darin forderten die "Pinken" eine Belebung des Nußdorfer Markts sowie die Aufwertung zu einem Grätzeltreffpunkt. "Der Marktbereich wirkt nicht sehr einladend und die Verweildauer der Kunden ist dementsprechend kurz", so Bezirksrat Christian Prochazka (NEOS).

Braucht der Nußdorfer Markt eine Belebung?

"Zusätzliche Bepflanzungen und größere Schanigärten sind unsere ersten Ideen", formulierte er in seinem damaligen Antrag. Dieser wurde von allen Parteien einstimmig angenommen und der dafür zuständigen Bezirksentwicklungskommission zugewiesen. Deren Vorsitzender, Bezirksrat Gregor Lautner (ÖVP), organisierte daraufhin eine Begehung vor Ort.

Erste Begehung erfolgt

Nun liegen die ersten Ideen und Pläne auf dem Tisch und werden diskutiert. "Es ist angedacht, dass wir dort einen temporären Wochenmarkt abhalten. Dazu werden wir mit Einkaufsstraßen-Obfrau Margarete Kriz-Zwittkovits einen konkreten Plan ausarbeiten", sagt Lautner.

Viele kleine Details

Weitere Pläne sind Trennwände für die nicht so schöne Insel mitten auf dem Platz, Zigarettenausdämpfer für die Mistkübel, eine Telefonzelle mit W-Lan und die Anbringung von Radfahrbügeln vor dem WC. Um dieses Klientel zum Nußdorfer Markt zu locken, werden auch auf dem nahegelegenen Eurovelo-Radweg Hinweisschilder angebracht. Auch für den nicht so schönen Altkleider-Container wird ein neuer Standort gesucht.

"Die erste Begehung war sehr produktiv. Auch die Kollegen der anderen Parteien und die Wirtschaftskammer haben ihre Ideen präsentiert und sich toll eingebracht", sagt der Bezirksrat. In weiterer Folge wird nun auch nach einem Marktsprecher gesucht, der die Interessen der dortigen Standler vertritt. Dieser gilt auch als Ansprechpartner für die Magistratsabteilungen und die Bezirksvorstehung. "Wir werden auch ein Leitbild mit dem Ist-Zustand sowie mit Visionen für die Zukunft erstellen. So wie es zum Beispielt am Volkertmarkt oder Karmelitermarkt gemacht wurde", so Lautner. Die bz bleibt für sie an diesem Thema dran.