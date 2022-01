Zeit für eine Bilanz über die Finanzen: Welche Ausgaben hat der Bezirk für 2022 einkalkuliert? Heuer wurde das Budget mit knapp 1,5 Million Euro höher als 2021 veranschlagt. Trotzdem ist es im Bezirksvergleich angemessen.

WIEN/DÖBLING. Es war ein fast harmonischer Beschluss zum Budgetvoranschlag 2022 bei der letzten Bezirksvertretungssitzung Mitte Dezember. Warum nur fast? Alle Fraktionen im Döblinger Bezirksparlament stimmten dafür - mit Ausnahme der FPÖ.

In Döbling glühten die Taschenrechner. Der Budgetentwurf wurde ausgetüftelt und darüber abgestimmt.

Somit ging wurde das Budget relativ klaglos durchgewunken. Die geplanten Ausgaben sind dabei aber höher als im Jahr zuvor.

Döblinger Bezirksbudget im Rahmen

Beim Budget schlägt der 19. Bezirk nicht über die Strenge. Mit einem bewilligten Voranschlag von knapp 13 Millionen Euro ist es durchaus angemessen im Vergleich mit ähnlich großen Bezirken in Wien. Der flächenmäßig nächstkleinere Bezirk Simmering hat für 2022 13,5 Millionen veranschlagt, der nächstgrößere Bezirk Favoriten hat sein Budget für heuer noch nicht festgelegt. Zum Vergleich aber der Voranschlag des letzten Jahres: 25,1 Millionen Euro.

Das Döblinger Budget ist kein großer Ausreißer im Vergleich zu anderen Bezirken

Aber nicht nur die Fläche zählt. Sowohl Simmering als auch Favoriten haben deutlich mehr Einwohner als Döbling. Hietzing ist der nächstkleinere Bezirk nach Einwohnern, Rudolfsheim-Fünfhaus der nächstgrößere. In Hietzing wurden für 2022 8,5 Millionen Budget geplant, in Rudolfsheim-Fünfhaus fehlt ebenfalls noch der Budgetbeschluss. Hier wurden zum Vergleich 2021 als Budget 13 Millionen festgelegt. Das Döblinger Budget ist also kein Ausreißer in der Stadt.

Fast 1,5 Millionen Euro mehr

Und trotzdem muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass das Bezirksparlament Döbling heuer mit deutlich mehr Ausgaben rechnet als noch 2021. Genau 12,973.000 Millionen wurden für 2022 geplant, vergangenes Jahr waren es noch 11.523.500 Euro. Also knapp 1,5 Millionen Euro mehr.

Diese Aufwendungen ergeben sich vor allem um dringende Instandhaltungsarbeiten oder wegen laufender Bauvorhaben, bei denen kostenaufwändige Arbeiten nun bevorstehen. Die größten Posten im Budget 2022:

1,2 Millionen Euro für die MA28 Straßenbau zur Instandhaltung der Straßen

Erhöhung des Sachkredits für die Sanierung des Familienbades im Hugo-Wolf Park:

Hier sind 650.000 Euro für 2022 vorgesehen, 2023 kommen noch 250.000 Euro dazu

Budgeterhöhung für die Parkanlage Weingasse zur Instandsetzung einer Stützmauer: Hier sind 489.000 Euro für 2022 vorgesehen, 2023 kommen noch 329.000 Euro dazu

250.000 Euro für die MA33 Wien Leuchtet für Arbeiten rund um Erdkabelanlagen

130.000 Euro für bauliche Maßnahmen Ecke Labanweg/Raimund Zoder-Gasse

95.000 Euro für Spiel und Freizeiteinrichtungen - konkret geht es um Anschaffung für Parkmobiliar

Zusätzlich wurden noch einzelne "Konten" (also Bilanzposten im Budget) mit jeweils 100 Euro eröffnet. Hier stimmte die FPÖ nicht allen Finanzierungen zu. Darunter waren unter anderem die Konten "Klimawirksame Maßnahmen gegen Hitzeinseln" und "Projektierung für Jugendpartizipation".

Daher wurde das Gesamtbudget nur mit den Stimmen von vier der fünf Fraktionen im Bezirksparlament beschlossen. Die nächste Bezirksvertretungssitzung ist für Donnerstag, 17. Februar, angesetzt. Auch diese wird wieder online per Livestream öffentlich übertragen.

