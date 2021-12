Am Donnerstag, 16. Dezember kommt die Bezirksvertretung Döbling zusammen. Die Sitzung wird online übertragen.

WIEN/DÖBLING. Was wird in Döbling in den nächsten Monaten passieren? Das Bezirksparlament tagt darüber am Donnerstag, 16. Dezember. Eines der Themen: Die Verbesserung der Öffis im Bezirk, wie etwa der Buslinie 39A. Interessierte können die Sitzungen der Bezirksvertretung gemütlich via Livestream von zu Hause aus mitverfolgen.

Die gesamte Bezirksvertretungssitzung wird ab 16.00 Uhr auf www.wien.gv.at/bezirke/doebling/politik/stream.htmllive übertragen. Alle interessierten Döblingerinnen und Döblinger haben so die Möglichkeit, die Diskussionen und Beschlüsse live zu sehen.

Weitere Themen:



