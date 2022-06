Am Donnerstag, 23. Juni, ist wieder Sitzung im Bezirksparlament. Wie der BezirksZeitung vorliegt, möchten ÖVP und FPÖ Döbling die Öffis verbessern. Dieses Mal gibt es einen Antrag zur Buslinie 39A bei der Station Neustift/Agnesgasse.

WIEN/DÖBLING. Wenn das Bezirksparlament im 19. tagt, dann geht es darum Wünsche und Forderungen an die Verantwortlichen – also an die Stadt Wien und die Magistratsabteilungen – zu stellen. Dies geschieht via Anträge im Parlament, die von der Mehrheit angenommen werden müssen.

Der 39A bleibt bei der Station Neustift/Agnesgasse nur bis 21 Uhr stehen. Das ist den beiden Parteien deutlich zu früh.

Einen Antrag zur Öffi-Verbesserung gibt es diesmal von ÖVP und FPÖ aus Döbling. Man möchte doch eine Fahrzeitenausweitung der Buslinie 39A zwischen Neustift/Agnesgasse und Sievering. Denn so soll die Linie im Sommerfahrplan in den Nachtstunden ab 21 Uhr fahren.

Vom Heurigen nach Hause

Als Grund wird der Besuch beim Heurigen genannt. Derzeit fahren die letzten Busse laut den Parteien von Neustift/Agnesgasse um 20.54 Uhr, bzw. um 20.58 Uhr. "Das ist vor allem für Besucher, welche zum Heurigenort Neustift/Salmannsdorf mit der Buslinie 39A an- und abreisen, ein zu enger Zeitfaktor", so die Begründung für den Antrag

Ein weiteres Problem mache hier auch die Ausweitung des Parkpickerls in Außenbezirken bis 22 Uhr und die maximale Abstellzeit von zwei Stunden. Das spreche "ebenfalls für eine dringende Verbesserung der öffentlichen Querverbindung in Döbling mit direkter Anbindung an die U4 in Heiligenstadt ohne Umstieg", so das Gesuch.

Der Vorschlag dürfte wahrscheinlich im Bezirksparlament gut ankommen. Es gab bereits ähnliche Anträge betreffend der Buslinie, die einstimmig angenommen wurden. Die Stadt Wien lehnte die Ausweitung des Fahrplans jedoch bis dato ab.

Chefs wollen bessere Öffis

Für beide Parteispitzen ist die Ausweitung der Linie rasch notwendig „Ich arbeite tagtäglich an Verbesserungen im Bezirk, die Fahrzeitausweitung des 39A wäre ein dringend notwendiger und dazu noch leicht umzusetzender Schritt für bessere Öffi-Verbindungen in Döbling“ so Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP).

Für Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) sind längere Fahrzeiten des 39A essentiell.

Der geschäftsführende FPÖ-Döbling Bezirksparteiobmann Klemens Resch sieht dies ähnlich: „Die Parkpickerl-Verlängerung ist für Besucher und Gastronomen eine zusätzliche unnötige Belastung. Eine zeitliche Anpassung der Öffis, damit eine alternative Anreise zumindest für manche Gäste möglich wird, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein."

Auch Klemens Resch (FPÖ) würde den 39A-Bus gerne auch in der Nacht in der Heurigengegend sehen.

Du kannst die Sitzung des Bezirksparlament am Donnerstag übrigens im Livestream mitverfolgen. Du findest den Zugang ab Beginn um 16 Uhr auf diesem Portal.

