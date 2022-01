Die Demogruppe Radeln in Döbling mach seit letztem Jahr auf ihre Forderungen aufmerksam. Nun möchte man das Thema Radfahren bei einer Online-Diskussion mit Fachleuten und Politik weiter vertiefen.



WIEN/DÖBLING. Seit November veranstaltet Radeln in Döbling alle zwei Wochen eine Demonstration. Man fordert mehr Platz für die Radfahrer im Bezirk. Erst im Dezember wurden konkrete Forderungen an die Bezirksvertreterinnen und Bezirksvertreter in Döbling übergeben. Darunter eines der wichtigsten Anliegen der Gruppe: In der Krottenbachstraße muss es einen Radweg geben.

Im Dezember wurden Forderungen an die Bezirksspitzenpolitiker überreicht. (v.r.n.l.:) Thomas Mader (SPÖ) und Daniel Resch (ÖVP).

In das neue Jahr startet die Demogruppe gleich mit einer Online-Podiumsdiskussion. Unter dem Motto "Krottenbachstraße: Sichere und gesunde Mobilität für Alle?" wird zusammen mit der Fußgängerinitiative geht-doch.wien geplant zwei Stunden lang über verschiedene Aspekte in der Verkehrspolitik Döblings diskutiert.



Experten und Politik

Die aktuelle Ausgangslage und was konkret gefordert wird, erklären die Initiatoren selbst:

Chancen für alle Verkehrsteilnehmende auf der Krottenbachstraße

von Peter Kühnberger (Radeln in Döbling) und Hanna Schwarz (geht-doch.wien)

Mit dabei sind auch Fachleute, die dann auf die Forderungen von Radeln in Döbling eingehen:

Was bedeutet Verkehrssicherheit für alle auf einem Straßenzug wie der Krottenbachstraße?

von Klaus Robatsch, Bereichsleiter für Verkehrssicherheit im Kuratorium für Verkehrssicherheit

Was bringt emmisionsfreie, aktive Mobilität für unsere Gesundheit?

von Hanns Moshammer, Institut für Umwelthygiene, Medizinische Universität Wien

Wie können Fuß-, Rad-, öffentlicher und motorisierter Individualverkehr gemeinsam gut geplant werden?

von Astrid Glühnemann, Leiterin des Instituts für Verkehrswesen, Universität für Bodenkultur Wien

Bezirkspolitik eingeladen

Im Anschluss an das Podium wird es eine Diskussion über die Themen des Abends geben. Dazu wurde laut Radeln in Döbling auch die Bezirkspolitik in Form von Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) und je einem Vertreter oder einer Vertreterin der anderen Fraktionen eingeladen.

Die Demogruppe wechselt für die Diskussion von der Straße in das Internet

Bezirkschef Resch selbst hat erst im Neujahrsinterview 2022 gegenüber der BezirksZeitung verraten, dass es unter den jetzigen Voraussetzungen, keine Zustimmung für einen Krottenbachstraßenradweg geben wird. Warum, erfährst Du hier:

Die Pläne des Döblinger Bezirksvorstehers 2022

Online mitdiskutieren

Interessierte Bewohnerinnen und Bewohner können ebenfalls an der Diskussion teilnehmen und schriftlich mitdiskutieren. Für die Teilnahme wird um Anmeldung per E-Mail unter doebling@radeln.wien gebeten. Der Link zur Online-Diskussion wird kurz vor der Veranstaltung zugesandt.

Zur Sache:

"Krottenbahstraße: Sichere und gesunde Mobilität für Alle?"

19. Jänner 2022, um 19 Uhr

geplantes Ende um 21 Uhr.

Anmeldungen unter: doebling@radeln.wien

