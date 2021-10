Chaos beim Besuch von "JammooTV" - Influencer "Meet und Greet" im Q19 eskalierte

Der bekannte deutsche InfluencerJammoo stattete Wien einen zuvor angesagten Besuch ab.

Ein sogenanntes "Meet and Greet" (unter Fans sehr beliebt um ihre "Stars" live sehen zu können und nicht nur per Handy) sollte um das bekannte Einkaufszentrum in Wien 19 stattfinden.

Jammoo, im bürgerlichen Jamal Edin El-Bahri ´(22), versorgt er als „Jamoo“ über sein "Jammo TV" seine Fans täglich mit Beiträgen in den sozialen Medien.

Bei Tiktok folgen ihm 3,3 Millionen Menschen. Auf seinem YouTube Kanalkann er fast eine halbe Million Follower verzeichnen.

Jammoo, der aus Hannover per Auto angereist, überschätzte aber nach ersten Lokalaugenschein Berichten den immensen Zustrom seiner Fans. Das Treffen wurde daraufhin kurzfristig und vorerst abgesagt, was seine Fans aber trotzdem nicht daran hinderte, weiterhin dort auf ihn zu warten.

Polizeieinsatz - Sachbeschädigungen - Blaulicht und Lautsprecheransagen



Die Tumulte die darauf die Folge waren, waren so intensiv dass Einsatzkräfte der Wiener Polizei mehr als nur viel zu tun hatten um die Jugendlichen vom Einkaufszentrum wegzubewegen bzw. die Situation zum deeskalieren zu bringen.

Es kam auch zu Sachbeschädigungen vor dem Einkaufszentrum. Die Wiener Polizei war mit Blaulicht und oftmals Folgetonhorn im Dauereinsatz und räumte aus Sicherheitsgründen den Vorplatz des Q19.

Skurril: Jugendliche tanzten in Ketten um Polizeiwägen herum, welches die Polizei wiederum unter Einsatz des Folgetonhorns und diversen Lautsprecheransagen unterband und so dagegen einschritt.

Des weiteren wurde oftmals von den bemühten Beamten per Lautsprecher wiederholt, dass der "Influencer nicht mehr hier sei, und die Veranstaltung beendet sei".

Die Wiener Polizei hat äußerst professionell und couragiert agiert, der Autor dieser Zeilen konnte auch Gespräche mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vor Ort führen.

Zuflucht mit Leibwächtern in Garage?

Ersten Informationen zufolge hat der bekannte deutsche Influencer mit zwei Leibwächtern Zuflucht in der Garage gesucht. Dieses erste Gerücht konnte aber nicht bestätigt werden.

Fantreffen wurde dann nachgeholt

Überraschenderweise wurde eine Stunde später der deutsche TikTok Star mit seiner Entourage aber wieder vor dem Einkaufszentrum im "Hilde-Spiel-Park" gesichtet.

Die Fans dankten es ihm und - last but not least - waren alle halbwegs zufrieden, Fotos wurden aber keine gemacht, da der Andrang zu groß war.

Der sichtlich erschöpfte junge "Star" und die Fans, die einen turbulenten Nachmittag hinter sich hatten, konnten so noch jeder für sich etwas mitnehmen.

Dieses Fantreffen ist HIER auf seinem TikTok Account zu sehen und ebenso gibt es Auszüge während des Polizeieinsatzes auf dem TikTok Account des Autors und zwar HIER.

Jamoo und sein Erfolg

Der deutsche TikTok-Star ist erst seit knapp zwei Jahren auf der Social-Media-Plattform unterwegs, jedoch gelang ihm in dieser kurzen Zeit bereits ein steiler Aufstieg in den immer noch florierenden Social Media Plattform TikTok - mittlerweile folgen dem deutschen jungen Lockenkopf schon über vier Millionen Menschen. Seine lustigen und kreativen Clips begeistern die Fans.

In Wien sind auch weitere andere bekannte österreichische TikTok-Stars gesichtet worden, wie z.B. @matthias_steier ,der sich auch unter die Fans des deutschen Influencers mischte und auch von seinen Fans angesprochen wurde.