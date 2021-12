Dubai ist der am vierthäufigsten besuchte Ort der Welt und berühmt für seine hoch aufragenden architektonischen Wunder und seine hervorragende Auswahl an Resorts und Spas. Es ist ein Ort, der einst wegen seines gigantischen Turms Burj Al Arab in aller Munde war, nur um von Palm Jumeirah und Burj Khalifa ersetzt zu werden.

Sagen wir einfach, diese Stadt hört nie auf zu wachsen und befindet sich in einem rasanten Aufstieg, baut futuristische Türme sowie faszinierende Attraktionen. Wenn Sie diese Liste von Sehenswürdigkeiten, die ich vorbereitet habe, weiter lesen, werden Sie auf eine geführte Tour zu einigen der besten Sehenswürdigkeiten Dubais mitgenommen, wo Sie jede Menge Spaß haben.

Sicherlich ist es ein Urlaubserlebnis auf einer anderen Ebene, wo es die größten Gärten und Märkte der Welt gibt; ein unterhaltsamer Veranstaltungsort mit kulturellen Shows; eine Indoor-Wasserwelt und vieles mehr. Beginnen Sie also mit dem Lesen und dem Blog und setzen Sie ein Lesezeichen für die Dinge, die Sie während Ihrer Tour in Dubai unternehmen möchten.

Liste der Top 10 Aktivitäten in Dubai

• Helikopterflug

• Einkaufen in der Dubai Mall

• Fallschirmspringen

• Wüstensafari Dubai

• Dhau-Kreuzfahrt Dubai Marina

• Wild-Wadi-Wasserpark-Fahrten

• Jumeirah Beach Walk

• Erstaunliche Tanzbrunnenshow

• Besuchen Sie das Burj Al Arab

• Erkunden Sie die Sheikh Zayed Road

Wüstensafari Dubai

Mit dem traditionellen Lebensstil und den modernistischen Einkaufszentren hat Dubai die Aufmerksamkeit von Besuchern auf der ganzen Welt auf sich gezogen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die großartige Schönheit Dubais zu genießen, und eine der besten Möglichkeiten ist die Desert Safari Dubai.

Dubai Marina ist ein idealer Ort, um das pulsierende, bezaubernde und moderne Leben Dubais zu erleben, während Sie auf einer traditionellen Dhau das ruhige Wasser des Yachthafens genießen. Dhow Cruise Dubai Marina nimmt Sie mit auf eine unvergessliche Reise durch die Kanalstadt in der renommierten venezianischen Tradition.

Die Reise auf der Kreuzfahrt führt Sie zu einigen der beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten von Dubai, die künstlerische und architektonische Brillanz zeigen. Die drei Kilometer lange Kreuzfahrt über den Persischen Golf, während Sie die Wahrzeichen der Stadt Dubai genießen, wird eine der wertvollsten Erfahrungen sein, die Sie aus dieser wundervollen Stadt mit nach Hause nehmen werden.

Aufregende Dhau-Kreuzfahrt in Dubai Marina

Auf der Dhow Cruise inmitten der faszinierenden Lichter der Stadt Dubai und dem Live-BBQ zu Abend essen und Ihre Lieblingsgetränke schlürfen, was will man mehr?

Die Dinner-Dhow-Kreuzfahrt in Dubai bietet einen fantastischen Abend, an dem die Gäste einen romantischen Abend in der sternenklaren Nacht genießen können, die durch die arabische Live-Musik und ein lippenrauchendes Abendessen besonders wird.

Dhau-Kreuzfahrthafen

Die Kreuzfahrt der Dubai Desert Safari beginnt ihre Reise im Dubai Marina Yacht Club und beginnt durch die Marina Mall, wo man die wunderschöne Reihe von Fünf-Sterne-Hotels sehen kann, die die einflussreiche Architektur präsentieren. Dazu gehören die berühmte Palm Jumeirah, das herausragende Atlantis Hotel und ein Blick auf den majestätischen und prestigeträchtigen Burj Al Arab.

Der Dubai Dhow Cruise Marina ist ein atemberaubendes Erlebnis für sich, das den Dubai-Besuchern einen guten Grund bietet, Dubai nicht zu vergessen und immer wieder zurückzukehren.

Die Dhow ist eine traditionelle Holzkreuzfahrt mit arabischem Ambiente und arabischem Dekor. Die unteren Decks der Kreuzfahrt bieten klimatisierte Sitzgelegenheiten, während die oberen Decks unter dem schönen Nachthimmel einen majestätischen Ort für romantische Paare bieten. Um den Abend romantischer zu gestalten, trinken Sie Ihren Lieblingswein und rauchen Sie, während Sie die Aussicht auf diese internationale Stadt genießen.