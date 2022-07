Dank der Kryptowährung erstreckt sich die Digitalisierung und Dematerialisierung von Daten auch auf die Finanz- und Geschäftswelt. Sie bietet sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen zahlreiche finanzielle und strategische Vorteile und stellt eine echte Revolution in der Geschäftswelt dar. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr über die Vorteile von Kryptowährungen.

Kryptowährungen: Was sind sie eigentlich?

Kryptowährungen oder virtuelle Währungen sind digitale Währungen, die sich von elektronischen Währungen unterscheiden. Im Gegensatz zu letzteren, die nichts anderes als die elektronische Version der gängigen Währungen (Euro, Dollar) sind, haben Kryptowährungen keine physische Existenz. Kryptos sind nur online verfügbar und dank der vielen online verfügbaren Geldwechselplattformen in gängige Währungen konvertierbar. Sie zirkulieren über ein Computernetzwerk, das Kryptografie verwendet, um die Daten der verschiedenen Benutzer dieser Währungen, ihre persönlichen Daten und ihre Identität zu schützen.

Basierend auf der Blockchain-Technologie, die eine Art virtuelles Kontobuch ist, ermöglicht es eine große Anzahl von Transaktionen zwischen Einzelpersonen und Fachleuten. Es gibt Tausende von Kryptowährungen auf Börsenplattformen, von denen die berühmteste und bekannteste Bitcoin ist. Erhältlich bei Brokern finden sie ihren Platz und Wert in jedem E-Wallet der Welt. Kaufen Sie Bitcoin-Münzen, um von den vielen Vorteilen zu profitieren.

Vorteile von Kryptowährungen

Die Geschäftswelt ist einer der Hauptbereiche, in denen Kryptowährungen von großem Nutzen sind.

Vollzeitgeschäft

Dank Kryptowährungen können Unternehmen 24/7 arbeiten. In der Tat keine Notwendigkeit für eine Bank während der festen Öffnungs- und Schließzeiten. Sie haben Ihre Finanzen jederzeit und sicher zur Verfügung. Ihre Gewinne werden sofort verwaltet.

Investitionen ohne Grenzen

Kryptowährungen bieten ein breiteres Spektrum an Finanzierung und Investitionen. Dank Initial Coin Offerings (ICO) können Tausende von Investoren Ihnen die gewünschte Finanzierung zur Verfügung stellen, während sie Anteile oder Aktien besitzen, die immer in Kryptowährungen umgewandelt werden können. Auch keine Notwendigkeit, an der Börse notiert zu sein. Ihre Interessen und die Ihrer Investoren oder Partner werden geschützt und vermehrt.

Vielfalt und große Auswahl an Einsatzmöglichkeiten

Da es viele profitable Kryptowährungen gibt, können Sie einige kaufen, um zu investieren. Je mehr Kryptowährungen Sie haben, desto mehr können Sie investieren und Ihre Einnahmen und Geschäftsmöglichkeiten diversifizieren. Damit begrenzen Sie Ihr Verlustrisiko im Falle einer Wertminderung einer Kryptowährung. Auch die Gewinne werden auf die gleiche Weise erhöht. Es ist eine Möglichkeit, Ihre Interessen zu schützen. Machen Sie sich jedoch die Mühe, eine eingehende Analyse der Kryptowährung durchzuführen, in die Sie investieren möchten.

Einfache Umrechnung in lokale Währungen

Jede Kryptowährung hat einen Wert, der je nach Markt und seinen Schwankungen variiert. So können Sie Ihre Kryptowährungen problemlos verwenden, um Waren zu bezahlen oder zu erwerben, deren Anfangswert in Bankwährung oder Landeswährung liegt.

Universelle Währung

Kryptowährungen sind auf der ganzen Welt erhältlich und gehören keinem Staat. Sie behalten die gleichen Werte und können problemlos von einem E-Wallet zum anderen gesendet werden. Einige Wirtschaftsmächte haben jedoch ein gewisses Monopol.

Ultrasichere Währungen

Transaktionen, die von Kryptowährungen getätigt werden, sind öffentlich und transparent, obwohl sie codiert sind. Außerdem sind sie schwer zu fälschen und von Computerviren fast unangreifbar.

Wie wählen Sie die Kryptowährung aus, die zu Ihrem Unternehmen passt?

Die Wahl Ihrer Krypto für ein immer erfolgreicheres Geschäft kann sich als gefährliche Erfahrung erweisen. Sie können branchenunabhängig in allen Unternehmen eingesetzt werden. Es liegt daher an den Unternehmen, den Kauf und die Investition ihrer Kryptowährungen spezialisierten Unternehmen anzuvertrauen. Mit Anycoin können Sie Bitcoin und seine Derivate in nur wenigen Minuten kaufen, ohne reisen zu müssen.

Anycoin: der Kryptowährungs-Management-Partner, den Sie brauchen

Mit Wirkung seit 2013, kurz nach dem Anstieg der Kryptowährungen, können Sie mit Anycoin Ihre Transaktionen mit Kryptowährungen schnell und ultrasicher durchführen. Kaufen Sie Bitcoins und zahlen Sie in Euro. Andere elektronische Währungen wie Eutherum, Litecoin, Ripple sind dort ebenfalls zugänglich. Tauschen Sie auch Ihre Kryptowährungen gegen Geld aus und erhalten Sie es direkt auf Ihr Bankkonto. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihr Anycoin-Konto zu erstellen und ein E-Wallet zu haben. Ihre Transaktionen sind so sicher und effizient wie die eines Brokers.

Fazit: Kryptowährungen bieten Unternehmen in allen Bereichen ständig erneuerte, unbegrenzte und universelle Lösungen für ihr Geschäft. Sie existieren zu Tausenden (Bitcoin, Litecoin, Eutherum, Tether, USD-Münze,.. um nur die wichtigsten zu nennen). Ihre Vorteile sind Sicherheit, Universalität, Unternehmensfreiheit, Zeitersparnis, beträchtliches Kapital mit sehr wenig Interesse. Die richtige Wahl dieser Kryptowährungen muss jedoch mit Akribie getroffen werden. Hierfür begleitet Anycoin Sie von der Erstellung Ihres Kontos und Ihrer Brieftasche bis hin zur Verwaltung Ihrer Transaktionen.