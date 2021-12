Wenn Schlamm und Sand flussabwärts gespült werden, füllen sich Häfen und Kanäle mit Sedimentation, die von Zeit zu Zeit entfernt werden müssen, um die sichere Passage von Schiffen und Booten zu gewährleisten. Diese routinemäßige Entfernung von Schutt und Sedimenten vom Grund von Häfen, Flüssen, Seen und anderen Gewässern wird als Baggern bezeichnet. Es hilft, die Tiefe von Liegeplätzen, Ankerplätzen und Navigationskanälen zu erhöhen oder aufrechtzuerhalten, um zu verhindern, dass Schiffe den Boden berühren.

Baggerarbeiten werden auch durchgeführt, um die Ausbreitung von Schadstoffen in andere Bereiche der Gewässer zu stoppen und die Exposition von Menschen, Wildtieren und Fischen gegenüber diesen Schadstoffen zu verringern. Staatliche und private Behörden in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt investieren riesige Summen in Flussinstandsetzungsbaggerungen, um Schadstoffe fernzuhalten, die durch kommunale und industrielle Einleitungen, Abwasserüberläufe, Leckagen und atmosphärische Ablagerungen eingeführt werden.

Das Office of Response and Restoration (OR&R) zum Beispiel hat sich mit dem General Counsel for Natural Resources und Office of Habitat Conservation der NOAA zusammengetan, um das Damage Assessment, Remediation and Restoration Program (DARRP) zu entwickeln. Diese Partnerschaft ermöglicht es der Organisation, Baggerarbeiten für den Küstenschutz durchzuführen und sicherzustellen, dass die natürlichen Meeresressourcen wiederhergestellt und geschützt werden.

Laut Fact.MR wird der globale Baggermarkt bis 2031 voraussichtlich um 3% CAGR wachsen. Dieses Wachstum ist hauptsächlich auf die rasante Stadtentwicklung, die zunehmende Anzahl von Küstenschutzplänen und die hohe Nachfrage nach Energieinfrastruktur zurückzuführen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Produktion und der steigende Verbrauch von Öl und Gas in zahlreichen Ländern weltweit weitere Wachstumschancen eröffnen.

Import-Export-Aktivitäten, um den Verkauf von Baggerausrüstung in Großbritannien voranzutreiben

In Europa gilt Großbritannien aufgrund der zunehmenden Import- und Exportaktivitäten, die die Nachfrage nach Baggerausrüstung ankurbeln, weiterhin als Vorreiter in dieser Branche. Unterwasserbaggerungen spielen eine bedeutende Rolle in der britischen Wirtschaft, da riesige Schiffe den Großteil der in dieses Land importierten Waren transportieren. Mit dem Einsatz größerer Schiffe steigt die Wassertiefe im Laufe der Zeit an und regelmäßige Baggerarbeiten halten die Schifffahrtswege frei. Nach Angaben des Amtes für Nationale Statistik stiegen die Kraftstoffeinfuhren aus Nicht-EU-Ländern im Oktober 2021 um 23,8%, während die gesamten Warenausfuhren in Nicht-EU-Staaten ohne Edelmetalle im selben Monat um 1,6% zunahmen.

Darüber hinaus konzentrieren sich verschiedene in Großbritannien tätige

Baggerausrüstungshersteller auf die Strategie zur Kapazitätserweiterung, um ihre Position in der Branche zu stärken. So hat beispielsweise Land and Water, ein Nassbauunternehmen, im Dezember 2021 ein neues regionales Drehkreuz in Newcastle upon Tyne eröffnet, um sein Angebot auf Nordengland auszuweiten. Dieses neue Drehkreuz soll der achte Standort des Unternehmens in Großbritannien werden und wird ihr helfen, die Wasserstraßen des Landes in naher Zukunft zu verbessern, zu erhalten und zu entwickeln.