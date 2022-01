Die Platzierungen des Bundesliga- und des Future League Damenteams des First Vienna FC 1894 in der ersten Herbstsaison nach dem Aufstieg können sich sehen lassen. Beide Teams haben auf dem vierten Platz überwintert und sind nun wieder zurück am Feld zur Vorbereitung auf die Rückrunde. Neu mit dabei sind gleich vier Spielerinnen, die den Frauenkader vergrößern und verstärken.

WIEN/DÖBLING. Gleich mehrere Neuzugänge unterstützen ab sofort den Kader der Frauenmannschaft des First Vienna FC 1984, wie der Verein heute per Aussendung bekannt gab. Besonders erfreulich für die Vienna: Gleich zwei Spielerinnen konnten vom direkten Ligakonkurrenten Austria Wien verpflichtet werden.

Mit Sarah Wronski kommt ein 28-Jähriges Talent nach Döbling, das sowohl in der Innenverteidigung sowie im zentralen-defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann. Sie verfügt über sehr viel Erfahrung in der Frauen Bundesliga und konnte mit Serienmeister SKN St. Pölten auch in der Champions League Spielminuten sammeln.

Violettes Duo in Blau-Gelb

Wronski war aber nicht die einzige, die den Verteilerkreis in Richtung neuer Döblinger Fußballheimat verlies. Lena „Leni“ Kovar wechselt ebenfalls von der Austria Wien zum Traditionsverein auf die Hohe Warte und erhielt einen Leihvertrag bis Sommer. Die 22-Jährige hat mehr als 20 Länderspiele für die U17 und U19 bestritten und spielte zuletzt in der Außenverteidigung.

„Nach einigen Jahren bei Austria Wien/USC Landhaus wollte ich mich einer neuen Aufgabe stellen. Die Vienna ist im Vormarsch. Trotz der kurzen Zeit in der Bundesliga haben sie sich gut etabliert und ich bin zuversichtlich, dass wir im Frühjahr noch mehr angreifen können. Ich freue mich auf die bevorstehenden Herausforderungen und bin bereit einen neuen Weg mit der Mannschaft zu gehen", erklärt Neuverpflichtung Kovar ihren Entschluss zum Wechsel.

In der Rückrunde soll es so erfolgreich weiter gehen wie im Herbs

Sarah Wronski schlägt in die gleiche Kerbe: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und möchte meine Erfahrung in die junge Mannschaft einbringen. Das Team hat riesiges Potential und ist hungrig nach Erfolg. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten die Defensive zu verstärken und die gesteckten Ziele zu erreichen"

Defensivpower aus der 2. Liga

Mit Sara Rausch und Linda Tuschek wurden leihweise zwei Defensivspielerinnen aus der ÖFB Frauen 2. Liga geholt. Die 24-jährige Sara Rausch kommt von Union Geretsberg nach Döbling. Mit der 21-jährigen Linda Tuschek konnte ein Talent vom Wiener Sportclub auf die Hohe Warte gelotst werden. Beide Spielerinnen waren zuletzt Leistungsträgerinnen bei ihren Teams und werden nun das blau-gelbe Trikot überstreifen.

„Nach jahrelanger Erfahrung in der zweiten Bundesliga wurde der Drang nach etwas Neuem groß und so habe ich mich - nicht zuletzt aufgrund meiner Ausbildung in Wien - für einen Wechsel entschieden. Ich freue mich auf die neue Herausforderungen und spannende Eindrücke in den nächsten Monaten und bin dankbar, diese hier nun sammeln zu dürfen", erzählt die Defensivspielerin Sara Rausch.

Auch ihre Kollegin Linda Tuschek sieht zuversichtlich in die Zukunft bei der Vienna: „Ich will noch einmal mehr aus mir herausholen und in der obersten Spielklasse mein Glück versuchen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und ein Teil der Vienna Familie geworden zu sein“

Sportliche Leitung "Keine leichte Aufgabe"

Gleich vier Damen für sich gewinnen zu können, ist nicht selbstverständlich Dementsprechend erfreut ist Vienna-Trainer Aschot Movsesian zeigt über die Neuzugänge: "Wir wollten die Tiefe des Kaders erweitern und auch auf der einen oder anderen Position für mehr Qualität sorgen. Mit den vier Neuzugängen bin ich mehr als zufrieden. Die Mädels passen charakterlich sehr gut zum Team und werden uns in der Rückrunde verstärken".

Die sportliche Leiterin der Vienna-Frauen Nina Burger rechnet mit voller Leistungsbereitschaft unter ihren Damen: „Wir haben einen guten Mix an Spielerinnen geholt, die allesamt Lust auf mehr haben und charakterlich gut ins Team passen. Ich freue mich, deren spielerische Qualität neben den Trainings auch bei den Spielen zu beobachten. Klar erwarte ich mir auch für die Rückrunde vollen Einsatz von allen. Es wird bestimmt keine leichte Aufgabe für den Trainer sein, Woche für Woche den Matchkader zusammenzustellen. Und das ist gut so."

