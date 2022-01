Beim First Vienna FC geht es in der Transferzeit Schlag auf Schlag. Mit Tomas Simkovic, Nils Zatl und Stephan Auer bekommen die Blau-Gelben aus Döbling wieder jede Menge Profi-Erfahrung hinzu.

WIEN/DÖBLING. Gespielt wird noch in der Regionalliga Ost. Dennoch ist das Ziel klar: Die Rückkehr in den Profifußball. Dafür treibt Sportleiter Markus Katzer die Planungen weiter mächtig voran.

Holt die Vienna heuer den Meistertitel in der Regionalliga Ost?

Schon jetzt ist der Kader der Vienna mit zahlreichen Ex-Bundesliga-Kickern gespickt. Mit drei weiteren Transfers schraubt man die Qualität beim ältesten Fußballverein Österreichs weiter in bisher ungeahnte Höhen. Mit Tomas Simkovic, Nils Zatl und Stephan Auer stößt eine Menge nationale und internationale Erfahrung zum Regionalligisten aus dem 19. Bezirk.

Tomas Simkovic

Der 34-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselt vom lettischen Meister FK RFS auf die Hohe Warte. Mit den Letten gewann Simkovic in der abgelaufenen Saison das Double aus Meisterschaft und Cup. Im Cup-Finale sorgte der ehemalige Bundesligaspieler in der 44. Minute mit seinem Tor für den 2:0-Endstand.

Die Vienna-Neuverpflichtung blickt auf 128 Spiel in Österreichs höchster Spielklasse und 89 in der zweiten Liga zurück. Mit der Wiener Austria gelang dem 1,75 m großen Offensivspieler in der Spielzeit 2012/13 der Meistertitel in der österreichischen Bundesliga. Bei der Austria brachte es Simkovic auch auf vier Einsätze in der UEFA Champions League.

Bei seinem ersten Auslandstransfer ging es für den Linksfuß nach Kasachstan zu Tobol Kostanay. Weitere Stationen waren FK Aktobe (KAZ), FK Zalgiris Vilnius (LVA) und FK RFS (LVA). Mit dem RFS spielte der ehemalige U20-Nationalspieler sechs Spiele in der neuen UEFA Conference League Qualifikation. Nun kommt es mit dem Wechsel zu Blau-Gelb zur Rückkehr nach Österreich.

Stephan Auer

Der 1,76 Meter große Defensivspieler kommt vom Bundesligisten Admira Wacker Mödling zur Vienna. Der Rechtsfuß, der die Admira Akademie durchlief, feierte 2011 sein Bundesligadebüt für die Niederösterreicher. Nach insgesamt 108 Einsätzen für die Kampfmannschaft der Südstädter wechselte Auer im Sommer 2015 zum SK Rapid Wien. Für die Hütteldorfer absolvierte der gebürtige Wiener 132 Pflichtspiele. 2020 kam die Rückkehr zur Admira, wo er weitere 27 Spiele in Österreichs höchster Spielklasse absolvierte.

Sportleiter Markus Katzer mit Neo-Verteidiger Stephan Auer

„Ich bin sehr glücklich über den Wechsel zur Vienna. Nach so einer langen Zeit bei der Admira ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um noch einmal etwas Neues zu versuchen. Wir haben sehr viel vor. Meine ganze Konzentration gilt der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison“, sagt der neue Vienna-Defensivmann Auer.

Nils Zatl

Der beidbeinige Stürmer wechselt vom FAC auf die Hohe Warte. Bei den Floridsdorfern hielt sich der Offensivmann auch nach Auslaufen seines Vertrages seit Sommer 2021 fit. Vor seinem Wechsel in den 21. Gemeindebezirk spielte der gebürtige Oberösterreicher beim kasachischen Erstligisten FK Taraz.

Angreifer Nils Zatl (r.) kommt vom FAC zur Vienna.

Zuvor stand er zwei Spielzeiten lang beim zypriotischen Erstligisten Doxa Katokopias unter Vertrag. Für die Zyprioten absolvierte er insgesamt 61 Spiele, in denen er zehn Treffer erzielte. Vor seinem Wechsel nach Zypern sammelte Zatl mit dem SV Horn bereits Erfahrungen in 27 Zweitligaspielen. Dabei erzielte er sechs Tore.

„Es freut mich, dass es mit der Unterschrift bei der Vienna geklappt hat. Ich bin froh nun Teil eines solchen Traditionsvereins zu sein. Mit der Vienna möchte ich noch einmal voll angreifen und gemeinsam unsere ambitionierten Ziele verfolgen. Hoffentlich im Frühjahr wieder mit möglichst vielen Fans im Stadion“, sagt Neuverpflichtung Zatl.

