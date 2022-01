Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) veröffentlicht die aktuellen Zahlen zum Neuwagenkauf 2021. In Döbling sind knapp 320 neue E-Autos neu zugelassen worden.

WIEN/DÖBLING. Laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) drängt die Zeit, um die Energiewende zu einem klimaverträglichen Verkehrssystem zu schaffen. Döbling versucht bei vielen Klimathemen einen grünen Weg zu gehen. Bei den neuzugelassenen Fahrzeugen 2021 ist der Bezirk jedenfalls im Mittelfeld.

Tesla und Co. waren 2021 recht beliebt in Döbling

Mit 314 neuen E-Autos – das sind 14,4 Prozent aller in Döbling neuzugelassenen Autos im letzten Jahr – liegt der 19. Bezirk auf Platz 13 im Bezirksranking. Zum Vergleich: Ottakring belegt mit 489 neuen E-Autos, das sind 41 Prozent aller neuen Autos im 16. Bezirk, den ersten Platz – und das nicht nur in Wien, sondern sogar österreichweit. Schlusslicht mit einem Anteil von nur 4 Prozent ist Simmering.

Anteil an E-Autos verdoppelt

Aber auch gesamt kann sich die Statistik in Wien sehen lassen. Insgesamt hat sich der Anteil an den Neuzulassungen im Vorjahr wienweit auf mehr als 12 Prozent verdoppelt. Dabei sind die Unterschiede zwischen den Wiener Bezirken laut aktueller VCÖ-Studie allerdings so groß, wie in keinem anderen Bundesland.

Ein Unterschied zeigt sich innerhalb Wien auch an den E-Tankstellen. Insgesamt gibt es in der Bundeshauptstadt 814 Stück – ganze 42 davon befinden sich in Döbling. Zum Vergleich: Beim E-Auto-Bezirk Ottakring sind es hingegen nur 36 E-Tankstellen.

