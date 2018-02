Gewinnspiel: "Die Mausefalle": Krimiklassiker auf der Theaterbühne

Mysteriöse Morde auf "Monkswell Manor"

Spannend und unterhaltsam wird es wieder ab 23. Februar im Kattus-Keller (19., Billrothstraße 51): Dort bringt das Ensemble "Unser Theater" mit "Die Mausefalle" einen der großen Krimi-Klassiker von Agatha Christie auf die Bühne.Erzählt wird die Geschichte von Mollie und Giles, die ein altes Haus auf dem Land geerbt haben und beschließen, daraus eine Pension zu machen. Die allerersten Gäste des jungen Ehepaares haben es gerade noch nach "Monkswell Manor" geschafft, bevor das Haus auch schon durch unaufhörliche Schneefälle von der Außenwelt abgeschnitten wird. Detective Sergeant Trotter, ein junger Polizist, erreicht das eingeschneite Anwesen nur auf Skiern. In London wurde eine Frau ermordet und es scheint Verbindungen zu "Monkswell Manor" zu geben. Kaum hat Trotter mit seinen Ermittlungen begonnen, schlägt der Mörder erneut zu. Für Opfer und Täter wird das Haus zur Mausefalle, aus der es kein Entrinnen gibt ...

Mit der bz ins Krimitheater

Vorstellungen finden am 23. (19.30 Uhr) und 25. Februar (16 Uhr), am 16. (19.30 Uhr), 17. (18 Uhr) und 18. März (16 Uhr) sowie am 13. (19.30 Uhr), 14. (18 Uhr) und 15. April (16 Uhr) statt.Karten (25 Euro): Tel. 0664/121 81 67, www.unsertheater.at Gewinnen Sie bis 20. Februar 2018 2x2 Karten für eine Vorstellung nach Wahl!