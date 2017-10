Gewinnspiel: Wienerliedfahrt auf der Donau nach Bratislava

Mit den schönsten Wienerliedern auf der Donau schippern: Diese Möglichkeit bietet sich am 22. Oktober mit einer Tagesfahrt auf der MS Kaiserin Elisabeth, die von Wien nach Bratislava führt. "Leinen los" heißt es um 8.45 Uhr in Nussdorf (19.), in Bratislava anlegen wird das Schiff um 12 Uhr. Dort haben die Gäste vier Stunden Zeit, um die historische Stadt und ihre Sehenswürdigkeiten zu erkunden.Auf der Rückfahrt wartet mit dem Wienerliedkonzert von Charlotte Ludwig und den 16er Buam noch ein besonderes stimmungsvolles Highlight. Ankunft: gegen 22 Uhr in Nussdorf.

Mit der bz aufs Schiff

Kosten (inkl. Frühstück, Mittagsteller und 4-Gang-Abendmenü): 49,50 €, Reservierung und weitere Termine: www.donaureisen.at Gewinnen Sie bis 17. Oktober 2017 1x2 Karten für den Tagesausflug nach Bratislava!