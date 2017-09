Kattus - Lange Nacht der Museen

Nach dem erfolgreichen Auftakt im letzten Jahr lädt Kattus am 7. Oktober erneut im Rahmen der „ORF Langen Nacht der Museen“ Nachtschwärmer und Sektliebhaber zum nächtlichen Verweilen in die eindrucksvollen Räumlichkeiten der eigenen Kellerei ein.



Kellermeister Herbert Pratsch, seit 40 Jahren bei Kattus tätig, wird ab 18 Uhr persönlich alle Besucher in die Familiengeschichte und das traditionelle Herstellungsverfahren einweihen und durch die eindrucksvolle Sektkellerei führen. Im Anschluss an die Führung habt ihr die Möglichkeit, euch bei der Verkostung von der Qualität zu überzeugen.