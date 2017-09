Kattus - Tag des österreichischen Sekts

Am 22. Oktober sprudelt, schäumt und prickelt es wieder in ganz Österreich. Anlässlich des Tages des Österreichischen Sekts erwarten Sektliebhaber im ganzen Land zahlreiche Aktivitäten rund um das Thema Schaumwein. Auch Kattus öffnet erneut die Kellerpforten und gewährt einen Einblick in die eindrucksvolle und traditionsreiche Welt der Kattus Schaumweinproduktion.Du wolltest schon immer von einem erfahrenen Kellermeister persönlich erklärt bekommen, wie die jahrhundertalte „Méthode Traditionelle“ (die klassische Flaschengärung) gelingt und an einem alten Rüttelpult die Sektflaschen aufrütteln?

Dann lasse dir den Rundgang durch die traditionsreiche Kattus Sektkellerei am Tag des Österreichischen Sekts nicht entgehen!Von der Entstehung des Schaumweins, über die Herkunft der Trauben bis hin zur Dosage, die den Sekt abrundet - am Tag des Österreichischen Sektes werden bei Kattus wichtige Produktionsprozesse und einige Geheimnisse vom Kellermeister Herbert Pratsch, der seit 40 Jahren bei Kattus im Amt ist, gelüftet. Nach der Kellerführung besteht die Möglichkeit, ausgewählte Produkte aus dem Hause Kattus zu verkosten und zu Ab-Hof-Preisen zu beziehen.