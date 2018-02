Moments and Thoughts - Saimiri boliviensis ❤️

01.02.2018, 18:41 Uhr

Bolivianische Totenkopfaffe (Saimiri boliviensis)



Des Afferl hupft von Ast zu Ast,

gibt ka Ruh und mocht ka Rast,

des Obst des guate suachat er,

rennt aufe obe hin und her,

im Autoreifen endlich drinnen,

gschwind hin aufs Seil dort zum erklimmen,

doch wie er grod drumm greifen tuat,

follts obe und groß ist de Wut,

er muss jetzt in der Wiesen schaun,

bevor a ondrea tuats eahm klaun,

drumm liebe Leute merkts eich nur recht,

a Obst des ist gor niemals schlecht! :-))) ❤️❤️❤️

Sie bewohnen die Urwaldgebiete Süd- und Mittelamerikas und leben in größeren Sozialgruppen von 10 bis 50 Tieren. Ihren deutschen Namen verdanken sie ihrer eigentümlichen Gesichtszeichnung, die beim flüchtigen Hinschauen an einen Totenkopf erinnert. Während des Tages gehen sie auf die Suche nach Früchten und Insekten, die sie auf den Bäumen und am Boden finden. Totenkopfaffen "waschen" sich mit ihrem Harn. Sie harnen auf ihre Hände und verreiben ihn auf Händen und Füßen. Manchmal reiben sie sogar ihren Schwanz damit ein.Text: Uschi Rischanek