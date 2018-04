Moments and Thoughts - Zum heutigen Welttag des Tanzes 29.4.2018

29.04.2018, 10:21 Uhr

Zum heutigen Welttag des Tanzes





Es gibt unzählige Tanzrichtungen, Stile und Arten die alle aufzuführen hier gar nicht möglich sind. Aber öfter mal das Tanzbein zu schwingen tut dem Körper und vor allem der Seele gut!!!



Mit Swing wird eine ganze Familie von Tänzen bezeichnet, die Ende der 1920er Jahre in den USA entstanden sind. Als Blütezeit sind die 1930er und 1940er Jahre zu sehen. Vorwiegend werden diese Tänze zu Swing-Musik getanzt, einige dieser Tänze sind aber erst aus dem Swing zu einer anderen Musik entstanden.Der Grundschritte der Swing-Tänze bestehen meist aus acht („eight-count“, v. a. Lindy Hop, Charleston, Balboa, Cakewalk, Big Apple etc.), oder aus sechs („six-count“, v. a. East-Coast Swing, Collegiate Shag, Jive, Boogie-Woogie) Zählzeiten. In den meisten Swing-Tänzen finden sich aber auch Figuren mit mehr oder weniger Schlägen.