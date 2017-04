Wir Starten mit einem neuen Konzept in den MAI mit der kleine aber feinenVeranstalltung "Morgen Klang"!!!Das ist unser Beitrag zum TECHNO am SONNTAG!Wir reden nicht so gerne, wir hören lieber zu ist unser Motto !!!Deswegen freut euch auf ein Opening der besonderen Art, ein 4KW Soundsystem steht im Mittelpunkt das von talentierten djs & ihren Freunden bespielt wird!Start ist ab 6h bis der letzte geht!

Musik : Techno, Techhouse, Deep house , FunkyhouseWir werden einen Zirkel mit Nationalen sowohl Internationalen Dj´s haben ...Freut euch, wir freuen uns auf euer kommen . . .****************************************************************************************************************************Dj's Line Up:Mainroom:FreshOtis [Dolma Rec. /Naked Lunch]Timecruiser [Basic Code, The Bakery]Schwarzlicht [Basic Code, Straight Rec.]Silphium Morales [Basic Code]Strizzy [MaVie / PUSH 4 TEC]****************************************************************************************************************************Es erwarten euch:WelcomeShotFrische FrüchteFaire GetränkepreiseSuper Soundsystem ( 4KW Anlage )Coole Leute . . .Was will man mehr...Location ist nur 800m von der Grellen Forelle & dem Werk Wien entfernt!!!Erreichbarkeit mit Öffis: D-Wagen bis Rampengasse dann über den Döblinger Steg!!Mit dem Auto über die Heiligenstädter Brücke dann in die Nebenfahrbahn zur Heiligenstädter Lände!!MorgenKlang Facebook : https://www.facebook.com/ViennaAfterhourClubbing/ Eventlink: https://www.facebook.com/events/453299305012662/