Liebhaber der morgentlichen Techno Klänge aufgepasst!!! Am Sonntag ist es wieder soweitwir spielen wieder feinste elektronische Musik für alle Nichtschläfer, Immertänzer, Feierfreudige, Nichtnachhausegeher... bei unseren kleinen aber feinenVeranstalltung „ MorgenKlang “.Freudig dürfen wir verkünden das wir diesmal DJ FAB zu Gast haben!!! Wir freuen uns schon auf ein feines Set des Protagonisten!Für alle die es noch nicht wissen die neue Location befindet sich nur ca. 800mFußweg vom HOTSPOT Grelle Forelle / Das Werk entfernt!Es erwarten euch frische Früchte , WELCOMESHOTS , ein richtig fettes 8kW Soundsystem mit BASS & das satt!!! Weil #keintechnoohnebass & #lautistbesser (unser Motto)!!! Immer wechselnde Gast-DJs die ihr können an den Turntables in einer familieren Atmosphere zum besten geben.

Dont miss the party!!!Start ist ab 6h bis 14hMusik : Techno, Techhouse, Deep house , Funkyhouse#morgenklang #technoammorgen #dontsoptheparty#raveamsonntag #wien #frühstücksersatz #wirfeiernlänger#raveammorgen #dontstopthebeat #drehscheibetechno #opening#techno #techhouse #keintechnoohnebass #lauteristbesser#immertänzer #nichtschläfer #feierfreudig #nichtnachhausegeher#feiernbiszumschluss #freshfruits #welcomeshot #8kwsoundsystem#technozirkelwien #staytuned #respecttheart #artoftechno+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++David Green (Basic Code / straight-records / MK)DJ FAB (Open Source)SCHWARZLICHT (MorgenKlang / straight-records / BC)Timecruiser (MorgenKlang/Basic Code)++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Club Atina Bar / Lounge (ehemalige OASE)Heiligenstädter Lände 21Erreichbarkeit: Zu Fuß nur 800m von der Spittelau & vom Hotspot Grelle Forelle & dem Werk entfernt.Mit den Öffis D-Wagen bis Rampengasse & dann 1min über den Döbliger Steg.Mit dem Auto über die Heiligenstädterbrücke dann in die Nebenfahrban auf die Heiligenstädter Lände stadteinwärts bis Nr,21! (Parkplätze sollte es am Sonntag Morgen geben!!!)