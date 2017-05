Lasst die TECHNOKLÄNGE erklingen und das am Morgen, wir laden euchzum RAVE am SONNTAG ein!!!Diesen Sonntag lassen wir wieder beim „ MorgenKlang “den Döblinger Steg beben!!!Wir haben Verstärkung aus Salzburg geholt! Freudig dürfen wir verkündendas wir für diesen Sonntag DANNY MURANO (Subforce/SBG-AT), einen sehr lieben Freund & Kollegen & meister der TECHNOKUNST, einen der meist gebuchten DJs Österreichs für unser „kleinen“ aber „feinen“ morgentlichen Rave gewinnen konnten! Er wird sein können zum besten geben & euch über die fette „8kWAnlage“ die feinsten Beats nur so um die Ohren hauen!!! MIT BASS & das SATT!!! Weil kein TECHNO OHNE BASS!!!Auf diesen Gast freuen wir uns besonders!!! Es gibt wie jeden Sonntag frische Früchteu. Welcomeshots! (solange der Vorrat reicht)

Am 12.5.2017 ist DANNY MURANO mit FORMAT B. im FLEX bei der „DONAUWELLE" zu hören! Nicht verpassen!! Wir sind dabei!!!***************************************************************************************************************LINE UP: 14.05.2017 ab 06.00h – 14.00hSCHWARZLICHT (MorgenKlang / straight-records / BC)DANNY MURANO (Subforce / SBG –AT)David Green (Basic Code / straight-records / MK)Timecruiser (MorgenKlang / Basic Code)***************************************************************************************************************Entritt = (Musikbeitrag): € 5 free!!POWERED by RS-TRENDWARE Sound & Light