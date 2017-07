MorgenKlang whit Shaun Moses / Stick Recordings / Goa - Indien

Liebe Freunde des ausgelassenen SONNTAGS TANZES voller STOLZ dürfen wir bekannt gebendas wir diesmal eienen INTERNATIONALEN ACT für euch zu uns zum MorgenKlangeingeladen haben!!!ER kommt aus den schönenen INDIEN genau gesagt aus dem wunderschönen GOAwo mann jetzt TECHNO spielt ;)!!!Shaun Moses der junge talentierte Dj & Produzent ist INDIENS BEST TECHNO EXPORT!!!Bekannt durch Releases auf Stick Recordings / RURAL RECORDS / EGOTHERMIA RECORDS / PURE TNT RECORDS /GROOVE9 RECORDS / FREQUENZA STICK RECORDINGS / PROSPECT RECORDS!!!DER JUNGE ist HOT!!!

Er bespielt bei seiner EUROPA SUMMER TOUR unter anderem THE WAREHOUSE / Malta,SHUGARFACTORY / Amsterdamm, PRATERSAUNA / Wien, Peter und Paul / Regensburg, ATIPICO / Barcelona, Slakthuset / Stockholm.Auf seiner diesjährigen EUROPA SUMMERTOUR wird er für ein FETES TECHNOSETnach der PRATERSAUNAbeim COSMIC - Day & Night POOL - Festival mit Vini Vici live & Azax am Steg beim MorgenKlang halt machen!!!Seine restlichen EUROPA GIGS könnt ihr auf seiner ARTSITPAGE nachlesen: https://www.facebook.com/shaunmosesofficial/ Wir freuen uns besonders auf dieses BOOKING & begrüssen Shaun MosesHERZLICHST & mit offenen Armen!!!Support erhält er von David Green - Basic Code & Schwarzlichtt!!!WIR ERWARTEN von EUCH VOLLE RAVEBEREITSCHAFT!!! Zeigen wir unserem weitgereisten Gastwie man bei uns am Sonntag Morgen feiert!!!Uns erwartet ein heisser Sonntag mit einem breit gefecherten Spektrumanelektronischer Tanzmusik von deepen House Klängen über groovigen Tech Housebis pumpenden treibenden TECHNO!!!Es gibt wie immer frische Früchteu. Welcome Shots (solange der Vorrat reicht).#######################################################################################################################David Green - Basic Code [MorgenKlang / STRAIGHT-RECORDS]Shaun Moses [ STICK RECORDINGS / RURAL RECORDS / EGOTHERMIA RECORDS / GOA – INDIEN ]Schwarzlicht (MorgenKlang / straight-records / BC)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Entritt = (Musikbeitrag): € 5 free!!POWERED by RS Trendware Sound & LightClub Atina Bar Lounge (ehemalige OASE)Heiligenstädter Lände 21Erreichbarkeit: Zu Fuß nur 800m von der Spittelau & vom Hotspot Grelle Forelle & dem Werk entfernt. In die Nebenfahrbahn bei der Fernwärme und Stromaufwerts!!!Mit den Öffis D-Wagen bis Rampengasse & dann 1min über den Döbliger Steg.Mit dem Auto über die Heiligenstädterbrücke dann in die Nebenfahrban auf die Heiligenstädter Lände stadteinwärts bis Nr,21! (Parkplätze sollte es am Sonntag Morgen geben!!!)#morgenklang #technoammorgen #dontsoptheparty#raveamsonntag #wien #daswerk #shaunmoses#raveammorgen #davidgreen #kanaltreiben#grelleforelle #techno #techhouse #keintechnoohnebass#immertänzer #flex #nichtschläfer #afterhour#längertanzen #schwarzlicht #8kwsoundsystem#feiernbiszumschluss #freshfruits #welcomeshot#technozirkelwien #respecttheart