MorgenKlang whit Vicky Montefusco [Items & things,Clouded Vision,Ninefont,ISL recordings]

Es wir wieder zum SONNTAGSTANZ gebeten! Wir laden euch auchan disen Sonntag wie an jedem VERDAMMTEN SONNTAG wieder ein mit uns die Klänge am Morgen beim MorgenKlang zu zelebrieren!!!Diesen Sonntagen haben wir den 2ten von insgesammt 3 INTERNATIONALEN ACTS für diesen Sommer! Vicky Montefusco kommt aus dem schönen ITALIEN genaugenommen aus Neapel zu uns zum MorgenKlang!! Seit 1999 ist er als DJ&Produzent in den TECHNOWÄLDERN unterwegs!Bekannt durch Releases auf Items & things, Clouded Vision, Ninefont,ISL recordings!!!Mits einer unverknnbare Techniqu & Soundauswahl bespielt Clubs & Party in ganz Europa & darüber hinaus! Oft am LinUp zu finden mit :Little Louie Vega, Joe Montana, Justin Berkmann,Erick Morillo,Smokin Jo,Marco Bailey,Marco Nastic,Joseph Capriati,Carola Pisaturo,Billy Nasty,Marco Carola, Brenda Russell, James Ruskin,Luke Slater,Samuel L Session,Till Von Sein,Jesper Dalhback,Robert Hood... um einige zu nennen!genaueres kann man auf seiner Page Nachlesen!Also könnt ihr euch auch auf ein FETTES SET auf einer FETTEN ANLAGE freuen!Zur Verstärkung haben wir noch ELDO [ Selective Mutation ] der sicherlich jedem aus dem Prime ein Begriff sein sollte!!! Auch er wird tief in die TECHNOKISTE greifen um für euch ein schönnes fettes SET zu zaubern!!!

Die Hausarbeit leisten wieder einmal die Daheimgeblibenen DAVID GREEN & SCHWARZLICHT!!!WIR ERWARTEN von EUCH VOLLE RAVEBEREITSCHAFT!!! Zeigen wir auch unserem zweiten Internationalen Gast wie man bei uns am Sonntag für Sonntag Morgen ausgelassen feiert!!!Uns erwartet ein heisser Sonntag mit viel FETTEN KLÄNGEN am MORGEN!!!Es gibt wie immer frische Früchteu. Welcome Shots (solange der Vorrat reicht).*************************************************************06-08ELDO [ Selective Mutation ]08-10Vicky Montefusco [Items & things,Clouded Vision,Ninefont,ISL recordings]10-12David Green - Basic Code [MorgenKlang / STRAIGHT-RECORDS]12-14Schwarzlicht (MorgenKlang / straight-records / BC)*************************************************************Entritt = (Musikbeitrag): € 5 free!!POWERED by RS Trendware Sound & LightClub Atina Bar Lounge (ehemalige OASE)Heiligenstädter Lände 21Erreichbarkeit: Zu Fuß nur 800m von der Spittelau & vom Hotspot Grelle Forelle & dem Werk entfernt. In die Nebenfahrbahn bei der Fernwärme und Stromaufwerts!!!Mit den Öffis D-Wagen bis Rampengasse & dann 1min über den Döbliger Steg.Mit dem Auto über die Heiligenstädterbrücke dann in die Nebenfahrban auf die Heiligenstädter Lände stadteinwärts bis Nr,21! (Parkplätze sollte es am Sonntag Morgen geben!!!)#morgenklang #technoammorgen #dontsoptheparty#raveamsonntag #wien #daswerk #vickymontefusco#raveammorgen #davidgreen #eldo #technoamsteg#grelleforelle #techno #techhouse #keintechnoohnebass#immertänzer #flex #nichtschläfer #afterhour#längertanzen #schwarzlicht #8kwsoundsystem#feiernbiszumschluss #freshfruits #welcomeshot#technozirkelwien #respecttheart