19.04.2018, 22:03 Uhr

Die Hohe Warte in Wien-Döbling ist der Hauptsitz der Zentralanstalt für Meteorologie und zugleich die Kundenservicestelle für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Neben dem historischen Hann-Gebäude, das 1872 errichtet wurde, und dem Hauptgebäude verfügt die Zentrale in Wien über ein Ballonfüllhaus, einen Radarturm sowie einen eigenen Windkanal.Die ZAMG wurde 1851 gegründet und ist damit der älteste staatliche Wetterdienst der Welt. Ihre Aufgabe ist es nicht nur in den verschiedenen Fachgebieten Messnetze zu betreiben und zu forschen, sondern auch ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.Die Forschungsbereiche decken die Bereiche der Meteorologie, Klimatologie und Geophysik ab. Dementsprechend werden auch Dienstleistungen in diesen Sektoren zur Verfügung gestellt.Seit 2012 bietet die ZAMG einen Satz an Daten (Temperatur, Niederschlag, Wind, Böen, Bewölkung, Gewitter) in Auflösung von einer Stunde und bis auf Gemeindeebene frei zugänglich an. Außerdem ist sie als Wetterwarndienst eng mit den Bundes- und Landeswarnzentralen vernetzt und im Europanetzwerk Meteoalarm engagiert.Quelle: Wikipedia