Zahnkrone aufsetzen – Wenn Weiβ besser ist als Gold

21.09.2018, 22:31 Uhr

Was ist eine Zahnkrone?

” dachte ich mir erst, doch ein Zahnarztbesuch brachte dann im Behandlungsstuhl sitzen und dem Bohrer bei der Arbeit zuhören … Na noch schlimmer konnte es ja kaum noch kommen. Als dann die Wurzelbehandlung endlich vorbei war, ging es gleich weiter damit dem Zahn eine Krone aufzusetzen. “Eine Zahnkrone wird dann eingesetzt, wenn Zahnplomben und/oder Inlays nicht genug sind um einen behandelten Zahn gründlich genug zu versiegeln um weitere Infektionen zu vermeiden. Solche Kronen werden sehr oft bei wurzelbehandelten Zähnen benutzt und kommen auch bei weiteren Behandlungen wie zum Beispiel beim Zahnbrückeneinsetzen zum Einsatz. Zahnkronen sind besonders hilfreich um:

Verblendmetallkrone

Zirkonkrone

Vollkeramikkrone

Was sind die Alternativen für eine Zahnkrone?

Wieviel kostet eine Zahnkrone?



• Zähne, die leicht brechen könnten, zu stabilisieren• Zähne mit großen Füllungen zu schützen• Herausnehmbare Teile bei kombinierten, festsitzend-herausnehmbaren Zahnersätzen zu verankernDie allerersten Zahnkronen wurden aus Metall und sogar aus Gold hergestellt und waren sehr leicht mit dem bloßen Auge von gesunden Zähnen zu unterscheiden. In den letzten paar Jahrzehnten hat die dentale Medizin glücklicherweise erhebliche Fortschritte gemacht und etliche modernere und bessere Kronenarten hervorgebracht. Einige der am häufigsten vorkommenden Zahnkronentype sind:– Eine Zahnkappe bestehend aus Metall, die mit Keramik verblendet wird um sich kaum von gesunden Zähnen abzuheben. Meist lässt sie nur einen schmalen Metallrand im Bereich des Zahnhalses erkennen.– Eine metallfreie Zahnkappe, die mit Keramik verblendet wird und keinen Metallrand im Zahnhalsbereich aufweist.– Zu 100% metallfrei, fast gar nicht von gesunden Zähnen zu unterscheiden, und meist im Frontzahnbereich eingesetz wo Äesthetik von oberster Priorität ist.” fragte ich den Zahnarzt nachdem er mir eine provisorische Krone nach meiner Wurzelbehandlung verpasst hatte.” Der Vorteil eines Zahnimplantates ist seine bessere Optik, da es eine komplette Nachbildung des Zahnes darstellt. Für diese bessere optische Erscheinung muss aber der geschädigte Zahn komplett entfernt werden. Auch sind Zahnimplantate mit ihren Gesamtkosten von bis zu € 2,000 weitaus teurer als Zahnkronen und Krankenkassen zahlen für Implantate generell nur so viel wie für Zahnkronen. “Eine Zahnkrone kann je nach Zahnarztaufwand und Material zwischen € 300 und € 1.000 kosten. Derzeit zahlen die Krankenkassen in Wien und Österreich nur einen Festzuschuss für Vollgusskronen als Regelversorgung. Die Differenz zwischen diesem Festzuschuss und den Gesamtkosten der Zahnkrone wird dann vom Patienten als Eigenanteil (bis zu 80%+) getragen. Die Höhe von Festzuschuss und Eigenanteil ist vom Zahntyp abhängig – generell zahlen Krankenkassen weniger für nicht sichtbare Seiten- und Backenzähne, was den Eigenanteil für Patienten erhöht. Dank der Langlebigkeit von Zahnkronen, bezahlen Krankenkassen für deren Neuerstellung nur einmal alle 6 Jahre. Wichtig ist auch, dass festsitzender Zahnersatz (inkl. Zahnkronen) keine Vertragsleistung ist und Zahnärzte daher Preise für die verschiedenen Arten von Zahnersatz frei bestimmen können. Glücklicherweise gilt in Österreich eine 2-jährige Gewährleistung auf Zahnersatz, die Zahnärzte verpflichtet Zahnkronen, die in diesem Zeitraum zerbrechen, gratis zu ersetzen. “Obwohl die moderne Dentalmedizin Patienten heutzutage immer effektivere Lösungen sogar für die schwierigsten Zahnprobleme zur Verfügung stellt, sind diese Innovationen oft mit hohen Kosten und Selbstbehalten verbunden.Für weitere interessante Geschichten schaut euch doch Mal im DentalAce Blog um und tretet unserer online Community HIER durch ein gratis Abonnement bei.